Női kosárlabda NB I - Győri győzelem

PINKK–CMB Cargo-UNI Győr 64–97 (18–23, 13–33, 20–24, 13–17)

Kozármisleny, NB I-es mérkőzés, 150 néző. V.: Rácz, Goda, Menyhárt.



PINKK: Ruják 2, Samburska 6/3, SAROK 14/6, Benke 10/6, CHESLEK 13. Cs.: JAKOVINA 14/3, Sánta, Kovalcsik 5, Raus, Séra, Zsilinszky. Edző: Jens Tillman.



UNI Győr: Czank, FIELDS 25/6, TÖRÖK Á. 14/3, KRIVACEVIC 12, GOREE 12. Cs.: Varga Zs. 9/3, Markó 8/6, Simon Zs. 2, SZTEPANOVA 10, Szabó P. 5/3, Simon A. Edző: Völgyi Péter.



Az első percek kiegyenlített játéka után a vendégek léptek meg (7–13). A második tíz percben 26–20-as győri vezetésnél egy 15–3-as rohammal jelentős előnyre tettek szert a zöld-fehérek, s a nagyszünetre gyakorlatilag el is döntötték a találkozót (31–56). A fordulást követően is kézben tartotta a találkozót az UNI Győr, a zárófelvonás előtt már több mint harminc ponttal vezetett (80–48). A végére a száz ponthoz is közel kerültek Völgyi Péter tanítványai, s bár ezt nem dobták meg, így is a vártnál jóval simábban győztek.



Völgyi Péter: – Úgy érzem, jól játszottunk, a palánk alatti területet uraltuk, s mindenkinek játéklehetőséget tudtam adni. Kemény alapozás után vagyunk, így kellett egy ilyen vártnál könnyebb győzelem, ez a játékosokban lévő feszültséget is oldotta.