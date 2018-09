NB II foci - Nyert a Gyirmót, az ETO és a Mosonmagyaróvár is - fotók, nyilatkozatok

(0–0)Mosonmagyaróvár, 600 néző. V.: Szilasi.Mosonmagyaróvár: Heinrich – Sziklási (Katona, 46.), Vágó, Forgács – Kovács B, Bakos (Darázs, 69.), Zsirai, Winkler A. – Stieber, Kapacina (Kozma, 76.) – Szabó V. Vezetőedző: Várhidi Péter.Soroksár: Kovács – Gárdos, Gyömbér, Valencsik, Bor – Derekas (Kundrák, 63.), Huszák – Albert, Tamás (Lőrinczy, 59.), Lakatos – Orosz (Szpirulisz, 76.). Vezetőedző: Lipcsei Péter.Gsz.: Szabó V. (59.).Kiállítva: Bor (70.).Az első félidő élénk iramban telt, nem látszott a két csapat táblázaton elfoglalt helyezése közti különbség. Igazán nagy helyzetet egyik csapat sem tudott kialakítani, egészen a 45 percig, amikor egy szép kényszerítőzés után a hazai csapat védője, Sziklási került nagy helyzetbe, de lövését védte a soroksári kapus.A második félidőben a Mosonmagyaróvár ötvédős rendszerből négyvédősre váltott, Sziklási sérülése miatt, és az 59. percben meg is szerezte a vezetést: egy mintaszerű támadás végén Kapacina jobbszélről adott középre, Szabó pedig a jobb alsó sarokba bólintott. 1–0.A gól után a vendégek kitámadtak, így nagyobb területek maradtak a hazai támadók előtt, akiknek ígéretes akciókat sikerült vezetniük, de nem tudták növelni előnyüket.A 70. percben tíz főre fogyatkozott a vendégcsapat, Bort második sárgája után kiállította a játékvezető. A játék képe ezután sem változott, a vendégek tíz fővel is egyenlíteni próbáltak, a mosonmagyaróvári védelem azonban jól zárt, ráadásul szép támadásokat vezetett. A 93. percben Winkler futott el bal oldalon, középre gurított, Vágó óriási helyzetben hibázott, így nem változott az eredmény.Jó iramú, izgalmas és színvonalas mérkőzésen a hazai csapat megérdemelten tartotta otthon a három pontot.Lipcsei Péter: – Gratulálok a Mosonmagyaróvárnak, jól alkalmazta az első félidőben az öt-, a másodikban a négyvédős rendszert. A kiállítás után is voltak lehetőségei a hazaiaknak, de mi is egyenlíthettünk volna. A mai mérkőzésen ennyi volt nekünk.Várhidi Péter: – Gratulálok a fiúknak, büszke vagyok rájuk!(1–0)Győr, ETO Park, 1200 néző. V.: Radványi.ETO: Horváth – Kovács K., Tar, Vukasovic, Baracskai – Tajthy, Bagi – Szimcsó, Magasföldi (Koltai, 68.), Andric (Vadász, 78.) – Hamar (Jakab, 75.). Vezetőedző: Király József.Budafok: Szabó B. – Margitics, Khiesz, Oláh B., Lakatos Cs. – Filkor (Veszelinov, 57.) – Kovács D., Micsinai (Kercsó, 59.), Vass, Vankó – Boros (Fekete, 71.). Vezetőedző: Vitelki Zoltán.Gsz.: Andric (12., 69.), Hamar (59.), Jakab (89.).12. p: A vendégvédők bizonytalanságát kihasználva Andric 8 m-ről, középről a kivetődő Szabó fölött a léc alá lőtt. 1–0.35. p: A balösszekötő helyén kapura törő Andric ballal, 12 m-ről a jobb oldali kapufára, a kipattanóból Hamar Ádám jobbal, 5 m-ről a bal oldali kapufára lőtt.59. p: Magasföldi ívelt előre középen, a kapujából rosszul kimozduló Szabó Balázs alászaladt a labdának, ami után Hamar Ádám 20 m-ről jobbal az üres kapu közepébe lőtt. 2–0.69. p: Koltai adott kitűnő labdát a bal oldalon érkező Andric elé, aki egy cselt követően 12 m-ről ballal a kapu bal oldalába lőtt. 3–0.89. p: Koltai tálalt a bal oldalon felfutó Szimcsó felé, aki az alapvonaltól ívelt a kapu elé, az érkező Jakab Dávid pedig 8 m-ről a jobb felső sarokba fejelt. 4–0.Jól sikerült az új edző, Király József bemutatkozása, hiszen a győriek láthatóan felszabadultan és nagy lelkesedéssel vetették bele magukat a játékba melynek eredményeként tíz perc elteltével sikerült is megszerezniük a vezetést. Ezután a csapatok a szünetig helyenként „belealudtak" a találkozóba, de szerencsére a vendégek ritkán jutottak el a hazai kapuig. Szünet után ismét a pörgősebb ETO-t láthattuk, egyórai játék elteltével a vendégek hálóőrének, Szabó Balázsnak óriási hibáját kihasználva Hamar Ádám révén sikerült növelni az előnyt, majd ismételt tíz perc múlva a csereként beszálló Koltai kitűnő labdája után a nagy kedvvel, agilisan játszó Andric második gólját megszerezve már megnyugtatóvá tette az előnyt. Az utolsó percekben ismét Koltai remek labdája után a villámléptű Szimcsó adott gólpasszt a jókor érkező Jakab Dávidnak, aki felhőfejesével ismét örömet varázsolt a zöld-fehér szurkolók körében.Király József: – Nehéz mérkőzésre számítottunk, amit bármilyen áron meg kellett nyernünk. Szerencsére kijött a lépés a fiúknak, így ez a vártnál könnyebben sikerült. Kicsit léptünk előre, de nem bízzuk el magunkat, továbbra is céltudatosan építkezünk napról napra.Vitelki Zoltán: – Gratulálok az ETO feltámadásához, amiben jó partnerek voltunk. Nem tudtunk úgy játszani, hogy megnehezítettük volna a hazaiak játékát.(0–2)Putnok, 250 néző. V.: Lovas.Kazincbarcika: Somodi – Krausz, Oltean, Fótyik, Mikló (Gábor, 73.) – Kovács O. (Palmes, 77.), Kiss B. – Toma, Szakács P. (Lukács a szünetben), Tóth L. – Olasz. Vezetőedző: Koleszár György.Gyirmót: Rusák – Varga P., Szilvási, Villám, Széles – Kontár, Lázár P. – Herjeczki (Krebsz, 84.), Strestík (Nagy P., 71.), Heffler N. (Présinger, 64.) – Szarka. Vezetőedző: Szepessy László.Gsz.: Lukács R. (61.), ill. Strestík (10.), Heffler (28.), Nagy P. (77., 83.).10. p: Széles bal oldali, lapos középre adását Strestík az üres kapuba passzolta. 0–1.28. p: Heffler egy testcsellel megverte ellenfelét és a jobb alsó sarokba rúgta a labdát. 0–2.61. p: Lukács lépett ki a védők között, majd Rusák mellett a kapuba gurított. 1–2.77. p: Lázár ugratta ki Nagy Patrikot, aki a kimozduló Somodi mellett a kapuba lőtt. 1–3.83. p: Fótyik buktatta Nagyot a tizenhatoson belül, 11-es. A büntetőt a sértett először Somodiba lőtte, de az elé kipattanó labdát a kapu közepébe vágta. 1–4.Magabiztos játékkal az utóbbi fordulók sikertelenségét feledtetve nyert idegenben az NB I-be pályázó együttes.Kádár Zsolt szakmai igazgató: – A szünet után egy röpke félórán keresztül felcsillant a felzárkózás esélye is, de a harmadik gól megpecsételte a sorsunkat és nem tudtunk visszajönni a mérkőzésbe.Szepessy László: – Az utolsó két mérkőzésünk nem úgy sikerült, ahogyan azt terveztük, de az elmúlt két hetet jól használtuk ki és javítottuk azokat a hibákat, amelyeket elkövettünk. A mérkőzésen kiütközött a minőségi játékosaink fölénye. Szép gólokat rúgtunk, jól kijátszott helyzeteket alakítottunk ki és teljesen megérdemelten szereztük meg a három pontot.Merkantil Bank Liga NB II, 8. forduló:BSS Monor-Duna Aszfalt Tiszakécske 0-0Ceglédi VSE-Vác FC 0-1 (0-0)Budaörs-Dorogi FC 4-1 (2-0)Credobus Mosonmagyaróvár-Soroksár SC 1-0 (0-0)Kazincbarcika-Gyirmót FC 1-4 (0-2)WKW ETO FC Győr-Budafoki MTE 4-0 (1-0)Aqvital FC Csákvár-Békéscsaba 1912 Előre 1-3 (0-1)BFC Siófok-Nyíregyháza Spartacus FC 1-0 (1-0)Zalaegerszeg-Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 2-2 (2-1)