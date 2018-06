NB II foci - Boér Gábor válthatja Szentes Lázárt az ETO-nál

Az ETO-nál könnyen elképzelhető, hogy a vezetés megválik Szentes Lázár vezetőedzőtől, akit egyébként még egyéves megállapodás köt a klubhoz. A helyére Boér Gábor léphet, akit a fiatal magyar edzői kar egyik legjobbjának tartanak. A másfél éve Békéscsabán dolgozó 35 éves szakembert azonban szintén szerződés köti a viharsarkiakhoz, akik nem szívesen válnának meg tőle.Játékosfronton a gyirmóti Kiss Mátét hírbe hozták nevelőklubjával, az ETO-val.A hírek szerint anyagi gondokkal küzdő Békéscsaba három futballistája is képben van Győrött. Az NB II idei gólkirálya – holtversenyben Lencsével – Birtalan Botond, valamint Gránicz Patrik és Viczián Ádám is valamelyik győri együttesbe költözhet nyáron, nyilván attól is függően, hogy kik irányítanak majd a kisalföldi klubokban.Az ETO korábbi bajnokcsapatának tagjai közül beszélnek Lipták Zoltán és Koltai Tamás hazatéréséről, valamint bizonyos feltételek esetén elképzelhető Priskin Tamás érkezése is. Rajtuk kívül a Simon testvérek Paksról, illetve az MTK-ból Borbély, Talabér és Hrepka neve szerepel a kívánságlistán.A nyáron valószínű, távozik Szabó Lukas.