Megyei foci - Vannak még nyitott kérdések a megyei II. osztályú bajnokságokban

H Cs M Gy D V Lg Kg Gk P 1. Koroncó 29 24 3 2 119 26 93 75 2. Győrújbarát 29 22 3 4 92 35 57 69 3. Pannonhalma 29 17 6 6 62 31 31 57 4. Nagyszentjános 29 18 2 9 78 52 26 56 5. Abda 29 17 5 7 93 50 43 56 6. Kunsziget 29 16 1 12 54 42 12 49 7. Dunaszeg 29 14 3 12 84 68 16 45 8. Győrújfalu 29 14 3 12 58 59 -1 45 9. Bőny 29 11 3 15 68 79 -11 36 10. Kajárpéc 29 11 1 17 54 64 -10 34 11. Enese 29 10 2 17 53 71 -18 32 12. Győrzámoly 29 8 8 13 65 62 3 32 13. Győrasszonyfa-T. 29 7 4 18 46 91 -45 25 14. Kóny 29 7 1 21 51 123 -72 22 15. Börcs 29 6 3 20 44 110 -66 21 16. Tét 29 6 0 23 55 113 -58 18

H Cs M Gy D V Lg Kg Gk P 1. Lébény 29 21 5 3 99 30 69 68 2. Dunakiliti 29 20 6 3 83 42 41 66 3. Mosonszolnok 29 19 5 5 91 41 50 62 4. Bezenye 29 18 4 7 66 40 26 58 5. Bősárkány 29 17 7 5 76 32 44 58 5. Mosonszentmiklós 29 17 7 5 83 40 43 58 7. Püski 29 15 2 12 64 62 2 47 8. Kimle 29 13 3 13 64 59 5 42 9. Máriakálnok 29 10 9 10 51 38 13 39 10. MITE 29 8 6 15 53 64 -11 30 11. Győrsövényház 29 8 4 17 56 64 -8 28 12. Károlyháza 29 7 7 15 58 80 -22 28 13. Darnózseli 29 7 7 18 43 71 -28 25 14. Halászi 29 6 6 17 50 75 -25 24 15. Ásványráró 29 5 3 21 38 113 -75 18 16. Levél 29 1 2 26 22 146 -124 5

H Cs M Gy D V Lg Kg Gk P 1. SFAC 1900 27 23 2 2 122 34 88 71 2. Vitnyéd 27 19 5 3 99 44 55 62 3. Rábaszentandrás 27 17 4 6 56 32 24 55 4. Répcementi Dénesfa 27 16 3 8 93 51 42 51 5. Nagycenk 27 16 3 8 93 58 35 51 6. Szany 27 15 4 8 61 41 20 49 7. Hegykő 27 14 4 9 77 55 22 46 8. Petőháza 27 12 6 9 66 54 12 42 9. Rábapordány 27 11 3 13 72 65 7 36 10. Lövő 27 11 2 14 65 59 6 35 11. Fertőd 27 9 2 16 42 78 -36 29 12. Iván 27 7 5 15 65 92 -27 26 13. Fertőendréd 28 5 5 18 54 91 -37 20 14. Veszkény 27 2 2 23 27 94 -67 8 15. Babót 27 1 0 26 12 156 -144 3

A győri csoportban már eldőlt, hogy a Koroncóé lesz a bajnoki cím, és az is biztos, hogy a Győrújbarát végez a második helyen.A bronzéremért három csapat van még versenyben. A Pannonhalma a 9. helyezett Bőny vendégeként lép pályára vasárnap, a Nagyszentjános Győrújfalun játszik, az abdaiak pedig az ezüstérmes barátiakat fogadják. Ha a Pannonhalma nyer, övék a bronzérem. Egy pannonhalmi vereség esetén a Nagyszentjánosnak elég lehet egy döntetlen is, hogy előzzenek (a jánosiak 18-szor nyertek, azonos pontszám esetén pedig a több győzelem dönt).Van több meccs is, amelynek győztese 1-2 helyet előbbre léphet a tabellán, ha a riválisok kikapnak, és ugyanígy 1-2 helyet hátrább is csúszhatnak. Az egyetlen csapat (az első és a második helyezetten kívül) a Kunsziget, amelyik már biztosan marad ott, ahol van: ez a kunszigetiek esetén a hatodik hely.Komoly presztízsmeccs várható Börcsön, ahol az utolsó előtti fogadja az utolsót: ha a tétiek nyernek, végre elmozdulhatnak az utolsó helyről, ahol a 6. forduló óta állnak.Bőny - Pannonhalma (őszi eredmény: Pannonhalma - Bőny 1-2)Győrasszonyfa - Kunsziget (őszi eredménye: Kunsziget - Győrasszonyfa 1-0)Dunaszeg - Enese (őszi eredmény: Enese - Dunaszeg 7-5)Börcs - Tét (őszi eredmény: Tét - Börcs 1-2)Kóny - Kajárpéc (őszi eredmény: Kajárpéc - Kóny 4-2)Győrújbarát - Abda (őszi eredmény: Abda - Győrújbarát 2-2)Győrújfalu - Nagyszentjános (őszi eredmény: Nagyszentjános - Győrújfalu 2-2)Koroncó - Győrzámoly (őszi eredmény: Győrzámoly - Koroncó 0-3)A mosonmagyaróvári csoportban még nyitott a bajnoki cím sorsa. A kétpontos előnnyel rendelkező lébényiek a szomszédvár Mosonszentmiklós otthonában játszanak vasárnap, és győzelem esetén ők a bajnokok. A második helyen álló Dunakiliti a sereghajtó Levél otthonába látogat. A kilitiek akkor lehetnek bajnokok, ha nyernek, a lébényiek viszont kikapnak. Van egy másik lehetőség is, de ez inkább csak elvi: egy lébényi döntetlennel is lehet bajnok a Dunakiliti, ehhez azonban le kell dolgozniuk a 28 gólos hátrányukat (a legtöbb gól, amit eddig a bajnokság során a Levél kapott, 14 volt).Van néhány csapat, amelynek a helyezése már nem változhat az utolsó fordulóban. Ilyen a harmadik helyezett Mosonszolnok, a hetedik Püski, a nyolcadik Kimle, a kilencedik Máriakálnok, a tizenötödik Ásványráró és az utolsó helyezett Levél. Az Ásványráró a Püskit, a Máriakálnok a Kimlét fogadja közülük.A negyedik helyért három 58 pontos együttes is versenyben van. A legnehezebb dolga a már említett Mosonszentmiklósnak van, de a bősárkányiakra is kemény ellenfél vár: a harmadik helyezett Mosonszolnok. A papírforma szerint a Bezenye győzelme a legvalószínűbb, ők a MITE otthonába látogatnak.A MITE célja a tizedik helyezés megtartása lehet; ha kikapnak, akkor a Károlyháza és a Győrsövényház valamelyike megelőzheti a mosoniakat. A Károlyháza és a Győrsövényház egymás ellen játszik: a döntetlen egyik csapatnak sem jó eredmény.A Darnózseli-Halászi-mérkőzésen a vendégek egy győzelemmel megelőzhetik a hazaiakat, és a 13. helyre léphetnek előre, míg a darnózselieknek egy döntetlen is elég, hogy megtartsák a helyezésüket.Károlyháza - Győrsövényház (őszi eredmény: Győrsövényház - Károlyháza 7-2)Bősárkány - Mosonszolnok (őszi eredmény: Mosonszolnok - Bősárkány 1-1)MITE - Bezenye (őszi eredmény: Bezenye - MITE 1-0)Levél - Dunakiliti (őszi eredmény: Dunakiliti - Levél 8-2)Máriakálnok - Kimle (őszi eredmény: Kimle - Máriakálnok 2-1)Mosonszentmiklós - Lébény (őszi eredmény: Lébény - Mosonszentmiklós 1-1)Darnózseli - Halászi (őszi eredmény: Halászi - Darnózseli 0-2)Ásványráró - Püski (őszi eredmény: Püski - Ásványráró 4-2)A legfontosabb kérdések a soproni csoportban már eldőltek: a SFAC 1900 a bajnok, a Vitnyéd a második, a Rábaszentandrás pedig a harmadik helyen végez. A Petőháza nyolcadik helye, és tabella öt utolsó helyezettje is biztos már: sem előre, sem hátra nem léphetnek függetlenül az utolsó fordulótól.Ha a helyezések nem is múlnak rajta, de azért nagy csata várható a Rábaszentandrás - SFAC 1900 találkozón, hiszen a harmadik fogadja az első helyezettet. Ugyanilyen jelentősége lehet a tabella két utolsó helyezettjének találkozóján, ahol a Babót fogadja a Veszkényt (a babótiak eddig egyszer nyertek az egész bajnokságban, épp a Veszkény ellen ősszel).A 4. hely megszerzésére három csapat is pályázik. A Répcementi és a Nagycenk között jelenleg csak a kapott gólok száma dönt az előbbi javára. A Répcementi a 9. helyezett Rábapordány vendége lesz vasárnap, a Nagycenk pedig a 2. helyen álló Vitnyéd otthonába látogat. A Szanynak akkor van esélye a negyedik hely megszerzésére, ha megverik a 10. helyen álló Lövőt. Eközben a Répcementinek és a Nagycenknek is ki kellene kapnia (döntetlen esetén a gólkülönbség döntene, de az nem jó a szanyiaknak).A Hegykő abban bízhat, hogy a Szany esetleg vereséget szenved, ugyanis ebben az esetben egy Iván elleni győzelemmel előbbre léphetnek a 6. helyre.A Petőháza a Fertődöt fogadja - ennek a mérkőzésnek a bajnoki szezon végeredménye szempontjából nincs jelentősége, a 11. helyen álló fertődiek célja a vendégek öt meccs óta tartó veretlenségi sorozatának megtörése lehet, no meg a visszavágás az őszi sima vereségért.Rábaszentandrás - SFAC 1900 (őszi eredmény: SFAC 1900 - Rábaszentandrás 1-0)Vitnyéd - Nagycenk (őszi eredmény: Nagycenk - Vitnyéd 2-3)Babót - Veszkény (őszi eredmény: Veszkény - Babót 1-3)Hegykő - Iván (őszi eredmény: Iván - Hegykő 3-3)Fertőd - Petőháza (őszi eredmény: Petőháza - Fertőd 3-0)Rábapordány - Répcementi Dénesfa (őszi eredmény: Répcementi Dénesfa - Rábapordány 3-1)Lövő - Szany (őszi eredmény: Szany - Lövő 2-1)