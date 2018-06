Könnyű ellenféllel kezdi meg a vb-szereplést Anglia - 20 órától Tunézia az ellenfél

G csoport, 1. forduló, Volgográd 20.00, játékvezető: Wilmar Roldan (kolumbiai)



Tunézia-Anglia



A várható kezdőcsapatok:



Tunézia: Mászlúszi - Bronn, Ben Júszef, Meriah, Malúl - Shíri, Szászí, Haui - Badri, Hazrí, al-Din Júszef



Anglia: Pickford - Walker, Stones, Maguire - Trippier, Henderson, Lingard, Alli, Young - Sterling, Kane



Amellett, hogy az angol és a belga válogatottat európai élbajnokságokban meghatározó szerepet betöltő játékosok alkotják, a közelmúltban elért eredményeik és a mutatott játékuk alapján is lényegesen esélyesebbek első ellenfelüknél, ráadásul a statisztika is az ő sikerüket vetíti előre.



A szigetországiak eddig kétszer találkoztak az észak-afrikaiakkal, egyszer győztek, egyszer pedig döntetlent játszottak velük. Legutóbb húsz éve, a franciaországi vb-n, Marseille-ben csaptak össze, akkor Alan Shearer és Paul Scholes góljával az angolok 2-0-ra nyertek. Azon a találkozón játszott a válogatott mostani kapitánya, Gareth Southgate is.



Az angolok még nem kaptak ki vb-n afrikai csapattól, három győzelmük és három döntetlenjük van, a tunéziaiak viszont még nem nyertek európai ellenféllel szemben, az eddigi nyolc próbálkozásuk alkalmával öt vereség mellett három döntetlen jött össze nekik.



Utóbbiak ráadásul egy negatív rekordot is tartanak, az elmúlt 11 vb-mérkőzésükön nem verték meg ellenfelüket, ez pedig a leghosszab sorozat az oroszországi résztvevőket tekintve. Az 1978-as debütálásuk alkalmával ugyan 3-1-re megverték Mexikót - ez volt az első afrikai győzelem a vb-k történetében -, de azóta négy mérkőzésük zárult döntetlennel, hét pedig vereséggel.



Az európaiak 15. alkalommal vesznek részt a világbajnokságon, amit 1966-ban házigazdaként megnyertek, az észak-afrikaiak pedig ötödik alkalommal szerepelnek a legjobbak között, de a csoportkörből még sosem jutottak tovább. A selejtezősorozatot mindkét együttes veretlenül teljesítette.



Az angolok szövetségi kapitánya, Gareth Southgate törekszik rá, hogy minél inkább levegye játékosai válláról a terhet, de mivel négy évvel ezelőtt a csapat nem jutott tovább a csoportjából, az Európa-bajnokságon pedig már a nyolcaddöntőben búcsúzott, a szurkolók többségének egyelőre nincsenek jelentős elvárásai.



A vb előtt, június 3-án publikált adatok szerint Tunézia a mezőny legkevésbé rutinos csapata, hiszen játékosai összesen 462 (átlagban 20) válogatottsággal rendelkeznek, de Anglia (465) mutatója is hasonló.



Mérkőzésük 20 órakor kezdődik Volgográdban.