Kézilabda NB I/B Nyugati csoport: Győzelem az utolsó idegenbeli bajnokin

„Az első 20 percben nem játszottunk jól. A Nagyatád 14-14-ig tartotta velünk a lépést, ám ekkor védekezést váltottunk és ez bejött. A félidő végén volt egy 6-0-s szériánk, ami megnyugtatott minket. A folytatásban már kevesebb hibával játszottunk, több labdát szereztünk és a védekezés is rendben volt. Úgy érzem, hogy a játékosok fejében egy kicsit már ott volt a NEKA elleni rangadó. Innentől kezdve már minden idegszálunkkal erre a mérkőzésre koncentrálunk, hiszen itt fog eldőlni a bajnoki cím sorsa."

A Rinyamenti KC-val harmadszor találkozott a szezonban Bognár Róbert csapata. A bajnokságban 35-14-re, a Magyar Kupában pedig 30-21-re győzött a Mosonmagyaróvár.A mostani mérkőzés is a korábbiakhoz hasonlóan alakult. 14-14-ig fej-fej mellett haladtak a csapatok, de aztán az MKC ritmust és védekezést váltott és a félidő végén egy 6-0-s rohanással elhúzott. A második félidőre 20-14-es óvári vezetéssel fordultak a csapatok.Az egyaránt 8-8 gólt szerző Tilinger Tamara és Kovacsicz Mónika vezérletével az MKC folyamatosan növelte előnyét, és végül 40-25-re megnyerte az utolsó idegenbeli mérkőzését. Jövő pénteken pedig jöhet a NEKA elleni aranycsata!Bognár Róbert, az EU-FIRE Mosonmagyaróvár vezetőedzője:Hűséges szurkolótáborunknak külön köszönjük, hogy Nagyatádra is elkísérték a csapatot, a győzelemből ők is kivették a részüket! Számítunk rátok a jövő héten is!Rinyamenti KC – EU-FIRE Mosonmagyaróvár 25-40 (14-20)Nagyatád, Városi Sportcsarnok, 300 nézőJv.: Kovács T., MándliRinyamenti KC: Szalai, Druzsin (kapusok) – Réb, Barta 7, Balaskó, Rácz A., Horn, Brezovszky, Ángyán, Wahid 4, Magó 4, Kovács D. 8 (4), Finta, Varga F., Antal, Horváth V. 2. Vezetőedző: Mato MatijevicsMKC: Dányi – Kovacsicz 8, Gyimesi 1, Farkas 2, Horváth B. 3, Kopecz 3, Bízik R 5. Csere: Scholtz (kapus), Hajtai 1, Csala 2, Tilinger 8 (2), Ivanics 2, Bízik B. 2, Bardi 1, Tóth M. 1 (1), Lozsi 1. Vezetőedző: Bognár RóbertKiállítások: 6 perc, ill. 12 percHétméteresek: 4/4, ill. 3/3