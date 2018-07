Kettlebell - Vitnyédi arany- és bronzérmek a milánói világbajnokságon

WKSF Kettlebell Világbajnokság, Olaszország, 2018.június 21-24.

Németh Katalin aranyérmes

Június 21-24. között rendezték meg Milánóban a WKSF Kettlebell Világbajnokságot. Megyénkből a fertődi Főnix FSE színeiben két vitnyédi sportoló - Németh Katalin és Zentai József - vett részt a bajnokságon. Zentai József 2x24 kg hosszú ciklusban indult, Németh Katalin pedig 24kg és 16kg szakításban lépett platforma.Zentai József egyenletes tempóban, okosan versenyzett. Életében először sikerült végigdolgoznia a 10 percet. Hatalmasat küzdve, egyéni rekorddal fejezte be a szettjét, ami egy világbajnoki bronzot ért, alig néhány ismétléssel lemaradva az ezüstről. Zentai József elmondta, a 10 perc elérése komoly motivációt ad a további komoly edzésmunkához.A profi, 24kg szakításban Németh Katalin volt érdekelt. A versenyző csuklósérülése ellenére, igyekezett kihozni a maximumot a szettjéből. Ugyan ezúttal nem jött össze az újabb egyéni rekord, viszont így is sikerült megszereznie a bronzérmet, a profi súllyal.Később 16 kg-os kettlebellel is bizonyított és 10 perc alatt kerek 200 ismétlést teljesített, így ismét felállhatott a dobogóra, de ezúttal a legfelső fokára.