Ifjúsági vb: ezüstérmes a volt győri bokszoló

Orbán Adrián (kékben) csak a döntőben maradt alul a hazai vb-n. Fotó: MTI

Orbán egyébként korábban a győri Gladiátor Akadémia ökölvívója volt, serdülő és junior magyar bajnokságot is nyert győri színekben.„Szoros meccs volt, sajnos az ellenfelemet látták jobbnak a pontozók. Nagyon furán bokszolt, próbáltam közel férkőzni hozzá, de nem mindig sikerült. Az egész világbajnoki teljesítményemmel elégedett vagyok, hiszen négy nagyon kemény ellenfelet győztem le, de a döntő eredménye egy kicsit elszomorított. A megszerzett ezüstérem megnövelte az önbizalmamat, úgyhogy megcélzom a tokiói olimpiát" – mondta Orbán a magyar szövetség Facebook-oldalán.Nagy Zoltán, a Gladiátor vezetőedzője így nyilatkozott volt tanítványa eredményéről: „Óriási dolog volt ez, örülünk, hogy fel tudtuk fedezni Adriánt, s ilyen sikert ért el az ifjúságiak között. A továbbiakban azon dolgozunk a klubban, hogy minél tovább megtartsuk a legtehetségesebb versenyzőinket."Nagy Zoltán kitért Egervári Richárdra, aki jelenleg is a Gladiátor Akadémia versenyzője. A 81 kg-os tehetséges bunyós az első fordulóban vereséget szenvedett. Az első menetet megnyerte ugyan megelőző egyeneseivel Vitalij Sztalcsenkóval, a 2016-os junior EB bronzérmesével szemben, a második három percben azonban beleszaladt egy nagy ütésbe, padlóra került, számoltak rá, majd a vezetőbíró leléptette.„Sajnos Ricsi szereplése nem úgy sikerült, ahogyan terveztük. Hiába volt jobb az első menetben, utána az ukrán egy nagy ütéssel megrogyasztotta. Át kell értékelni a helyzetet, könnyen elképzelhető, hogy súlycsoportot kell váltani, a fogyasztás nem biztos, hogy jót tett Ricsinek" – fogalmazott a győri szakember, aki hozzátette: a budapesti vb szerinte minden idők egyik, ha nem a legjobban szervezett ökölvívóversenye volt.„Megfordultam sok helyen, sok világeseményen, szinte mindenhol volt olyan dolog, ami nem igazán működött. Most viszont ilyen nem akadt, a rendezés és a színvonal is csillagos ötöst érdemel" – mondta végezetül Nagy Zoltán.