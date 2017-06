Federer-Nadal csúcstalálkozóra vár a világ Wimbledonban

Novak Djokovicsot Andre Agassi látja majd el tanácsokkal Wimbledonban. Fotók: MTI

Erre kevés esély mutatkozott év elején. Federer augusztusban 36. születésnapját ünnepli, Nadal a napokban múlt 31 éves és akkor a tavalyi sérüléseiket nem említettük. Az idei szezon legrangosabb férfi teniszversenyei közül mégis csupán a római viadal kupája nem került a két világsztár trófeagyűjteményébe.Az Ausztrál Open döntőjében a svájci zseni emlékezetes, maratoni csatában gyűrte le spanyol riválisát. Győzelmét Indian Wells-ben egy simább, Miamiban egy szorosabb mérkőzésen ismételte meg Nadal ellen. Federer egész karrierje során mostanáig nem tudta sorozatban négyszer egymást követően legyőzni Nadalt. Az említett három meccshez jön a másfél évvel ezelőtti bázeli döntő, igaz, összességében így is 23-14 a párharc állása Nadal javára. Visszatérve 2017-re, április elején Federer magabiztos fölénnyel vezette a pontversenyt, de már ekkor érezni lehetett, hogy Nadalt kedvenc borításán, salakon nehéz lesz megállítani Európában. A balkezes spanyol a monacói, a barcelonai, a madridi versenyeket úgy söpörte be, mint pályafutása csúcsán. Egyedül az osztrák Dominic Thiem lepte meg Rafát Rómában. A szenzációs forma kitartott az év második Grand Slam versenyén, a Roland Garroson, Nadalt tizedszerre koronázták meg Párizsban.Ameddig Nadal salakon sikert sikerre halmozott, Federer tudatosan kihagyta a fizikailag legmegterhelőbb salakos versenyeket és készült a szezon második felére. Hamarosan választ kapunk rá, hogy a stratégia nyerő lesz-e, de úgy tűnik, jó lapok vannak Roger kezében. Mostantól kezdve év végéig a svájci olyan gyors borítású pályákon teniszezhet, amelyek fekszenek légiesen könnyed játékának. Wimbledon Federer felségterülete - a svájci 9 döntőből 7-et megnyert -, de ne felejtsük el, hogy a világ legrangosabb teniszversenyén Nadal is kétszeres bajnok. A teniszszentélyben eddig háromszor csaptak össze, 2-1 az állás Federer javára, ám a legemlékezetesebb meccsüket Nadal nyerte 2008-ban. Ezt a wimbledoni döntőt több szakíró minden idők legjobb teniszmeccsének tartja. A spanyol a 2011-es döntő óta több meglepő, korai vereséget szenvedett el Wimbledonban, most sokáig menetelhet. Ez igaz Federerre is, aki Halléban remek tenisszel gyűjtötte be újabb füves pályás trófeáját. A két szupersztár idén csak a döntőben találkozhat. A sorsolás szerint Nadal az elődöntőben a világelső Murrayvel, Federer pedig Djokoviccsal játszhat.Ahogyan bő fél éve a szurkolók internetes teniszfórumokon Federert és Nadalt "temették", most Djokovicson a sor. Kétségkívül nehéz értelmezni, ami az elmúlt egy évben a szerbbel történt. Mindenki érinthetetlennek hitte Djokovicsot, sokan késztényként kezelték, hogy Novak sorra fogja megdönteni Federer rekordjait. A királyi trón elfoglalása helyett Djokovics elindult a lejtőn. Szabó Gábor, a Eurosport magyar szerkesztőségének vezetője remekírt arról, hogy olyan kaliberű sportolókról beszélünk, akiket soha nem szabad végleg leírni. Federer és Nadal feltámadása mutatja, hogy hármuk karrierje akkor fog véget érni, amikor ők tesznek pontot a mondat végére. Nem mások helyettük.

Remélhetőleg megtalálja nyerő formáját Babos Timi a teniszszentélyben.

A nők mezőnyében a világelső, tavaly döntős német Angelique Kerber az első kiemelt, őt a Roland Garros-döntő vesztese, a román Simona Halep követi. Mögöttük a cseh Karolina Pliskova és az ukrán Elina Svitolina áll a listán, a kétszeres bajnok Petra Kvitovát a 11., míg a friss Garros-győztes lett Jelena Ostapenkót a 13. helyen rangsorolták a szervezők. Akárcsak a Garros előtt, a nőknél most sem könnyű favoritot találni. Többen titkos esélyesként emlegették a 37 éves Venus Williamset, de az amerikai ötszörös wimbledoni győztes érintett egy június közepén történt halálos balesetben. Az ütközés Williams floridai otthona közelében történt. A rendőrség szerint Venus Williams volt a hibás a baleset során. A balesetet vizsgáló nyomozó jelentése alapján Williams sportkocsijával nem adta meg az elsőbbséget egy kereszteződésben és a zöld lámpára elinduló másik autó vezetője már nem tudta elkerülni a karambolt.A magyarok közül a soproni származású Babos Tímea az ötödik helyen kiemelt dán Caroline Wozniacki, Fucsovics Márton a 16.-ként rangsorolt luxemburgi Gilles Müller ellen játssza első mérkőzését Wimbledonban. Timit az utóbbi hónapokban formán kívül teniszezett, alig nyert mérkőzést, most még az ág is húzta a sorsoláskor. A 26 éves Wozniacki korábban vezette a világranglistát, jelenleg a hatodik helyen áll, Babos a 42. Timi párosban is érdekelt lesz, a cseh Andrea Hlavackovával alkotott duójukat a negyedik helyen emelték ki.

A GYAC teniszezője nem jutott a főtáblára



A győri GYAC csapatát erősítő Balázs Attila ugyan a wimbledoni selejtező első fordulójában kikapott két szoros szettben, nem lehet panasz az elsősorban salakspecialista teniszező játékára. A Lisszabonban rendezett 43 ezer eurós versenyen elődöntőbe jutott, a portugál fővárosban legyőzte többek közt a top 100-as Giraldót is. Balázs Attila jelenleg 174. a világranglistán.

Az észak-angliai Ilkleyben rendezett múlt heti tornát megnyerő és ezzel szabadkártyához jutó Fucsovics Márton vetélytársa a 34 éves Müller lesz a 64 közé jutásért. A rivális jelenleg a 26. a világranglistán, Fucsovics a 107.