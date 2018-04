Euroliga Final Four - Aranylázban ég Sopron, este 8-kor kezdődik a döntő

Sokat vártunk erre a pillanatra. Az edzőnkön kívül talán senki sem gondolta volna, hogy eljuthatunk idáig. Élvezni szeretnénk minden percét

Úgy akarunk játszani, hogy az élmény legyen mind a szakma, mind a szurkolók, mind a kosárlabda városának, Sopronnak

A négyes döntő menetrendje:

bronzmérkőzés 17.00

döntő 20.00

A Sopron Basket szakmai stábja azonnal nekiállt kielemezni a Jekatyerinburg Kurszk ellen sikerrel megvívott elődöntőjét.Fontos is ez az elemzés, hogy az orosz világválogatott ellen is kifundáljon egy jó stratégiátt Roberto Iniguez, amivel csökkenteni, vagy akár el is lehet tüntetni a tudásbeli különbséget.A csapat meggyőződéssel állítja magáról, egység és szív terén nincs náluk erősebb csapat a FINAL4-ban. Kiemelték, hogy szurkolóik is elképesztő erőt sugároztak pénteken. Ugyanilyen elsöprő hangulatra lesz szükségük a döntőben, vasárnap este 20 órától is, mely Európa trónjáról hivatott dönteni.Addig is idézzük fel a Yakin Dogu elleni mérkőzés legszebb pillanatait:Korábban a csapatkapitány Fegyverneky úgy fogalmazott , a négyes döntővel kapcsolatban, hogy különleges érzések dolgoznak benne.- jelentette ki a klasszis játékos, aki pécsi színekben már vívott négyes döntőt.A Jekatyerinburg kispadján ülő Miguel Mendez emlékeztetett arra, hogy csapata évek óta stabil szereplője az Euroliga végjátékának.- mondta udvariasan a tréner.A szervezési tapasztalatok közös átbeszélése és a záróünnepség hivatalos próbája mellett szombat délután Fertődre invitálta rangos vendégeit az együttes, ahol szintén rengeteg elismerést gyűjtöttek be, mind a csapat, mind a háttérben dolgozók kiváló munkája kapcsán.A bronz-, és az aranycsata mellett a záró napon is játékokkal, színvonalas műsorral, meglepetés vendégekkel, sokszínű szolgáltatásokkal várják a jegyet váltókat (korlátozott számban, de még van néhány szabad hely).