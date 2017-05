Az ETO futball csapata nyerte a Danone focikupa győri elődöntőjét

Az ETO Futball U12-es csapata nyerte meg a Danone Focikupa a Gyermekekért torna győri regionális döntőjét.A győri fiatalok a fináléban az SC Sopron csapatát győzték le 4:1-re, így ők vehetnek részt a kupa június 10-i, budapesti országos döntőjében.A tornán bevezetett fair play díjat a Pápai ELC csapata érdemelte ki.

A Danone és az MLSZ Grassroots Program szervezésében megvalósuló Danone Focikupa a Gyermekekért tornán április és május folyamán összesen 96 csapat és több mint 1.000 gyermek labdarúgó versenyez egymással azért, hogy Magyarországot képviselhesse a torna nemzetközi döntőjén, New Jersey-ben.

A Danone Focikupa a Gyermekekért (Danone Nations Cup) a világ legnagyobb, immár 15 éves múltra visszatekintő, professzionális gyermek labdarúgó kupája, amelyen eddig mintegy 2,5 millió gyerek vett részt világszerte.



A Danone és a Magyar Labdarúgó Szövetség Grassroots Programja által közösen megrendezett U12-es torna célja, hogy a sporton és a labdarúgáson keresztül egészséges életmódra, valamint kiegyensúlyozott táplálkozásra nevelje a gyermekeket, ebben a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége, a torna szakmai partnere segíti a kezdeményezést.



A kupát az Emberi Erőforrások Minisztériuma is támogatja, fővédnöke pedig Nyilasi Tibor, 70-szeres labdarúgó válogatott, tiszteletbeli nagykövete pedig Hevesi Tamás énekes és futballedző.

„A Danone Focikupa a Gyermekekért célja, hogy népszerűsítse a sportolást és az egészséges táplálkozást a gyerekek körében" – mondta Gyergyói-Szabó Anita, a Danone külső kommunikációs menedzsere.„Vállalatunk a 19 éve tartó Tegyünk Együtt a Gyermekekért társadalmi programjában idén is különös figyelmet fordít az egészségi állapotuk vagy szociális helyzetük miatt hátrányt szenvedő gyerekekre is., miközben a sportszergyűjtéssel az állami gondozásban élő gyermekek sportolási körülményeit igyekszünk javítani" – tette hozzá.A Danone Focikupa a Gyermekekért torna idén jelentős mértékben kibővült. Míg tavaly mindössze 240 gyermek vett részt a programban, addig az idén 12 régióban, régiónként 8, összesen tehát 96 csapat képviseletében 1.152 gyermek vesz részt a tornában.Sportszergyűjtéssel segítik a hátrányos helyzetű gyerek focistákatAz idei torna különleges eleme az volt, hogy az abban résztvevő csapatok sportszer- és sportfelszerelés gyűjtéssel segítették a torna tavalyi résztvevőit, az állami gondoskodásban és nevelőszülőknél élő gyerek labdarúgókat. Az összegyűjtött adományokat a budapesti döntőn az Egészséges Életmódért Hit és Sportalapítvány képviselői veszik majd át.A Danone Focikupa a Gyermekekért torna további regionális elődöntőit május 27-én Békéscsabán, Pécsett és Szombathelyen tartják.A döntő tétje nem más, mint az, hogy melyik csapat képviselheti Magyarországot Amerikában, New Jersey-ben, ahol 32 ország U12-es csapata vesz részt a nemzetközi döntőben.Érdekesség, hogy az MLSZ Grassroots Programja az U12-es a korosztályban a Danone Focikupa a Gyermekekért tornán vezetett be és használta először a Fair Play kártyát.A fiatal játékosokat a játékvezetőtől szabálytalanság esetén eddig sárga és piros lapokat kaphattak,játékostársaikkal, ellenfeleikkel.