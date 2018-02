Vonaton hagyott kerekesszékes, tetűnek nevezett mozdonyvezető

Józsa Mihály Sopronból a GYSEV menetrend szerinti járatával utazott haza Ácsra. Olvasónk mozgássérült, nehezen áll lábra, kerekesszéket kénytelen használni. Ahhoz, hogy fel tudjon szállni a vonatra, mindig a mozdonyvezető segítségét kell kérnie, ugyanis kulcsával ő tudja kezelni az emelőszerkezetet. Ez már többször megtörtént, ezúttal azonban a rászorultság eldurvuló vitát szült. A történet a vonat soproni indulásakor kezdődött, a győri főpályaudvaron folytatódott, végül erős kifejezésekkel tarkított vitával, sapkadobálással végződött, mesélte lapunknak a férfi.

Olvasónk Sopronban sokat várt arra, hogy a mozdonyvezető megérkezzen a kulccsal. Ugyanez ismétlődött Győrben is.– Amikor a vonat megérkezett Győrbe, minden utas leszállt, engem pedig fent hagytak a vonaton. Kiabáltam, hogy valaki segítsen leszállni, de nem jött senki – mesélte Józsa Mihály. – A kalauz eltűnt, a vasúttársaság részéről, akiket még láttam, csak nevettek rajtam. Amikor végre megérkezett a mozdonyvezető, összevesztünk. Elmondott engem minden nyomoréknak, majd a sapkámat is hozzám vágta – hangzik Józsa Mihály beszámolója az esetről.Megkerestük a GYSEV-et az esettel. A vasúttársaság a következő közleményt adta nekünk: „Vasúttársaságunk természetesen minden segítséget megad annak érdekében, hogy kerekesszékes utasaink is komfortosan utazzanak. Az érintett vonat Sopronból indult, társaságunk mozdonyvezetője az emelőszerkezet segítségével felsegítette az utast a motorvonat fedélzetére. Elmondása szerint az utas már ekkor, valamint a győri vasútállomásra érkezést követően is minősíthetetlen hangnemben beszélt a mozdonyvezetővel és a vasúti személyzettel. Nyomdafestéket nem tűrő stílusban kiabált és sértegette a kollégákat, fenyegetőzött, majd mi-után közölték vele, hogy a könnyebb lesegítés érdekében a vonat átjár az ötödikről a hatodik vágányra, az ajtó kitámasztásával akadályozta a motorvonat elindulását. Ezért végül a tolatómozgás megkezdése előtt segítették le az utast a vonat fedélzetéről."Ezek után újra beszéltünk Józsa Mihállyal. „Miután Sopronban, az indulásnál öt percet vártam arra, hogy a mozdonyvezető megérkezzen a lift kulcsával, annyit mondtam neki: olyan gyors, mint a tetű. Összesen ennyi volt a méltatlankodásom. Utána a mozdonyvezető felsegített a vonatra, majd bement a fülkébe és a Győrig nem láttam." Később az ajtó kitámasztásával, a motorvonat indulásának akadályozásával azt szerette volna elérni, hogy panaszát vegyék jegyzőkönyvbe.A GYSEV az ügy részleteinek tisztázására belső vizsgálatot indított.