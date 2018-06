Világsztárok ritmusában: minden várakozást felülmúlt az első SopronDrum

Billy Cobham

A világ legjobb ütősei találkoztak az első SopronDrumon június 15. és 17. között a leghűségesebb városban. Az ütőhangszeres sztárok nem csak koncerteztek a fertőrákosi barlangszínházban, hanem mesterkurzusukat is vezettek. Ilyen jellegű fesztivált még nem rendeztek Európában. A programban szerepelt She–e Wu marimbaművész, Aaron Spears, Chris Deviney, Rolando Morales-Matos, Billy Cobham, különleges produkciókkal készült a hazai színeket képviselő tHUNder Duo a Sopron Balettel és kubai hangulatú telt házas dzsessz–bulit tartott Richard Bona & Mandekan Cubano Group. A fesztiválra érkező diákok, hallgatók és tanáraik a Fő téren, illetve a Liszt Café teraszán kaptak fellépési lehetőséget.Pataki András hangsúlyozta: nagy öröm volt számára, hogy a településhez ezer szállal kötődő, igazi lokálpatrióta érzésű Kossuth-díjas Horváth Kornélnak, a SopronDrum művészeti vezetőjének köszönhetően a műfaj ismert világsztárjai új otthonukként tekinthetnek Sopronra. A település a nemzetközi kulturális térképen is fontos jelet hagyhatott így.Az ügyvezető hozzátette: keresik a helyüket a megújult kínálatukkal ebben a környezetben, az viszont nehézséget okoz számukra, hogy nincs megfelelő mennyiségű szálláshely a városban és környékén a távolról érkezőknek. Jegyfoglalásokat mondtak vissza irodák emiatt, de ezzel együtt ő bízik abban, hogy a város, a térség gazdag turisztikai adottságaira alapozva a fejlesztések lépésről-lépésre követni tudják ezt a kulturális bővülést.-Minden várakozást felülmúlóan sikerült az első SopronDrum, mert elérte a legfontosabb célját: a fiatal ütős generáció életre szóló élményeket kapott ebben a három napban a kurzusokon és a koncerteken – válaszolta érdeklődésünkreművészeti vezető, aki hangsúlyozta: meghatározó ága volt a SopronDrumnak, hogy a gyerekek és tanáraik világsztárokkal találkoztak, tőlük tanulhattak, testközelből érezhették hatásukat, erejüket, tehetségüket.Horváth Kornél beszélt arról is, hogy a barlangszínházi koncertek is remek hangulatban zajlottak, jó élményekkel gazdagodva távoztak onnan a nézők és a meghívott világsztárok is. Tudatosan választottak minden napra más stílusú és karakterű előadókat, hogy itt is megmutassák az ütős műfaj színességét a kubai ritmusoktól kezdve a klasszikus zenén át a dzsesszig. Jó volt látni a fesztivál alatt She-e Wu, Chris Deviney, Rolando Morales–Matos, Aaaron Spears, Richard Bona és persze a legenda Billy Cobham mosolygós arcát, érezni a fantasztikus energiáikat, ahogy beszéltek, nyilatkoztak az eseményről a zenekarok tagjaival együtt.Arra a kérdésre, hogy mi lesz a fesztivál további sorsa, azt válaszolta: nagy öröm számára, hogy a város vezetése és a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. részéről is olyan visszajelzéseket kapott, folytatásra méltó ez kezdeményezés. Egy sorozat első állomása után arra törekszenek, a következő SopronDrum színvonalában, kínálatában hasonló legyen a mostanihoz.Már tárgyalnak arról és jó esély nyílik arra, hogy a következő fesztiválon itt legyen az ütős műfaj egyik nagy sztárja, Dennis Chambers, egy másik dobos géniusz, Tommy Campbell is várható Sopronba, csakúgy, mint a pop, az R & B és a crossover játékosok legbefolyásosabb szaxofonjátékosa, a hat Grammy-díjat nyert David Sanborn. A tervek szerint a hazai színeket a 35 éves Amadina együttes képviseli majd.