Tízforrás Fesztivál 2018 - Program: július 20. - Péterfy Bori & Love Band

Időpont: 2018. július 20. (péntek) 19.30 óra

Helyszín: Hegykő, Szabadtéri színpad

Péterfy Bori

Közreműködik

Péterfy Bori – ének

Drapos Gergely – basszusgitár

Nagy István – gitár

Gáspár Gergely – dob

Pápai István – timbales, bongo, zizi

Tövisházi Ambrus – billentyűs hangszerek

Péterfy Bori színésznőként is aktív a mai napig, bár az intenzívebb színészi munka (A Krétakör Színházzal 2000-2008-ig, majd a Nemzeti Színházzal 2008-2013-ig) a zenekar kedvéért háttérbe szorult. A Love Band, működésének tíz éve alatt hat stúdióalbumot jelentetett meg, és sokszáz fesztivál- és klubkoncertet adott.A nemrégiben megújult tagságú csapat az elmúlt két évben nem unatkozott, és közönségét is elkényeztette: két új albumot mutattak be. A 2016-os Szédülés és a 2017 végén megjelent, tíz éves jubileumra készült Bori X dalai megmutatják, hogy van élet a Vámpíron és az Ópiumon túl is: a Love Band erősebb, mint valaha.