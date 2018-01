Tatár Ágnes: Most már igazán soproni vagyok

Idén dr. Tatár Ágnest tüntették ki a Sopron Szolgálatáért Díjjal.

– Nagyon örülök, hogy a város elismerte a munkámat, a megbecsülés jeleként tekintek a Sopron Szolgálatáért Díjra – nyilatkozta a Kisalföldnek dr. Tatár Ágnes.– Bár nem itt születtem, anyai felmenőim erről a vidékről valók, evangélikus lelkészek voltak. Anyai nagy- és dédapám itt végzett az evangélikus teológián és a fiamhoz hasonlóan a Berzsenyi Líceumban érettségiztek. Úgy érzem, ezzel a díjjal bezárult a kör, visszatértem a gyökerekhez. Megszűnt bennem a kettősség, az itthon-otthon érzése, most már én is elkötelezetten soproninak érzem magam, a lelkem idehúz. Noha 21 éve élek Sopronban és dolgozom az igazságszolgáltatás területén, valójában ez az elismerés erősít meg abban, hogy befogadott a város – mondta kissé elérzékenyülten dr. Tatár Ágnes, aki Miskolcon született jogászcsaládba. Jogi végzettséget summa cum laude minősítéssel Szegeden szerzett és rögtön az igazságszolgáltatásban kezdett el dolgozni.

Miskolcon megyei (ma törvényszéki) bírói beosztásban dolgozott. 1996-ban került Sopronba. Polgári peres bíróként vállalkozási, öröklési, kötelmi, tulajdon-, illetve családjogi eseteket tárgyalt. 2002 és 2004 között elnökhelyettese, 2004 és 2016 között elnöke volt a soproni városi, később járásbíróságnak. Jelenleg is aktív bíró. Tevékenyen segédkezett a Klebelsberg téri új bírósági épület megvalósulásában. 2011-ben az egyik kezdeményezője volt, illetve azóta is vezetője a Soproni Jogász Egyesületnek.– Úgy gondoltam, Sopron polgári életéhez hozzátartozik, hogy a nagyszámú jogászságot összefogjuk egy egyesület keretében. Jelenleg 60–65 körüli a taglétszámunk a Soproni Járásbíróság illetékességi területéről. Szakmai és társadalmi rendezvényeinknek a kikapcsolódás, az együttlét és a lokálpatriotizmus erősítése mellett az is céljuk, hogy felhívjuk a figyelmet, milyen változások várhatók az egyes szakterületeken, miből kell alaposan felkészülnünk – tette hozzá a bírónő, aki azt is elmondta, mindezen teendői mellett több mint tíz éve, a kezdetek óta szívén viseli az Evangélikus Szeretetotthon sorsát. Segédkezett az alapításnál, különösen a jogi teendőkben, jelenleg pedig – rövid ideje – az igazgatótanács elnöke.