Soproni túrák télen - Aktív pihenés gyalog vagy két keréken

Téli ismeretterjesztő kirándulás a Károly-magaslaton.

A kellemest összeköti a hasznossal, aki túrázni indul. Sopronban és környékén számos túraútvonal közül választhatnak az itt élők és az ide érkezők, sokan azonban nem tudják, merre is induljanak. Sáros Viktortól ötleteket és szervezett segítséget is kaphatnak.– Bárki bátran benevezhet a kirándulásaimra, igyekszem minden korosztály figyelmét felkelteni. A túrák időbeli és térbeli hossza változó, ahogy a nehézségi szintek is – mondja Sáros Viktor túravezető. – Úgy gondoltam, erdőmérnökként jó alapokat kaptam ahhoz, hogy az embereket közelebb hozzam a természethez. 2014 óta végzem főállásban a túravezetést, szerencsére van rá igény. Minden napra jut motiváció, hiszen mindig más növényekkel, állatokkal találkozhatunk és más az együtt útnak induló társaság is.



Sáros Viktor túravezető részletes programjai a ElérhetőségekSáros Viktor túravezető részletes programjai a soproniseta.hu internetes címen találhatók meg. A túravezető elérhető a 06-30/999-2585-ös telefonszámon és az info@soproniseta.hu e-mail-címen is. A túrák minden alkalommal a Hotel Szieszta recepciójától indulnak.

A fiatalember készített egy túranaptárat is, ami megtalálható a soproniseta.hu internetes oldalon és természetesen ott van a Facebookon is. A most látható kínálat ősztől tavaszig érvényes, általában egy-négy órás programokról van szó. A meghirdetett túrákra indulás előtt két órával kell jelentkezni, de igény esetén – legalább két jelentkezővel – más időpontokban is indítható egy-egy program.– Alapvetően a szállodák vendégei jelentkeznek a programokra, soproniak ritkábban érdeklődnek, pedig őket is szeretettel várom. Nem kell megijedni egy kis mozgástól, hiszen nem teljesítménytúráról van szó, hanem erdei sétáról, kellemes és hasznos ismeretterjesztő programról – invitál lelkesen a fiatal túravezető, aki azt is elmondja, városon belül a Taródi-várhoz vezető séták a legnépszerűbbek, nyaranta pedig a biciklitúrák a Soproni-hegységbe és a Fertő tóhoz.