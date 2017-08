Soproni színház - Hyppolittal nyit a zenés évad

Fotó: Torma Sándor/sopronmedia.hu

- Az együttműködés jegyében a Hyppolit, a lakáj októberi bemutatójával kezdődik a Soproni Petőfi Színház zenés szezonja, amely nem csak a közönséget szeretné becsalogatni a nézőtérre, hanem el is akarja gondolkodtatni őket – jelentette be Pataki András, a teátrum igazgatója az évadnyitó társulati ülésen. soproniszinhaz.hu oldal közölte, a határokon átnyúló együttműködés eddig is jellemezte az intézményt, most több alkalommal ismét tartalommal tudják ezeket megtölteni. Közös darabot mutat be a soproni társulat a Pesti Magyar Színházzal, a Komáromi Jókai Színházzal, a felvidéki Zentai Magyar Kamaraszínházzal, a Nemzeti Színházzal, az erdélyi mikházi Széllyes Sándor Csűrszínházzal. Ebbe a koprodukciós sorba illeszkedik a balatonfüredi Kisfaludy Színház és a Forrás Színház is. A bécsi Európa Clubbal is hosszú évek óta erős a kapcsolat, március 15-re készül Szendrei Júliáról is produkció, amelynek premierje az ausztriai városban lesz.

A direktor ismertette, hogy a zenés évadban a műfajnak nem csak a kedvelt, népszerű, hanem a kevésbe ismert arcát is szeretnék felvillantani. A felnőtt bérletben Eperjes Károly rendezésében, Reviczky Gábor főszereplésével a Hyppolit, a lakáj című vígjátékot mutatja be a Soproni Petőfi Színház a Pesti Magyar Színházzal koprodukcióban. Molière A fösvény című műve alapján Simai Kristóf, Katona Imre és Szarka Gyula írta a Zsugori című zenés komédiát. A Komáromi Jókai Színházzal közösen készülő darabot Béres László állítja színpadra.A Sopron Balett egy este három produkcióval mutatkozik be Táncrapszódia címmel. Rosta S. Csaba és Demcsák Ottó Labirintus, Szergej Rahmanyinov és Alekszej Batrakov Lángoló szív, valamint W. A. Mozart és Rovó Péter Mozart szelet című táncjátékait láthatják a nézők.Ősbemutatóként tekintheti meg a közönség Papp Gyula, Demjén Ferenc, Sárdy Barbara Ármány és szerelem című rockzenés játékát. Feke Pál és Serbán Attila The Blues Brothers címmel ad elő musical-showt. A Zentai Magyar Kamaraszínházzal és a budapesti Nemzeti Színházzal közösen mutatja be a soproni teátrum kamaraelőadásként Henrik Ibsen Ha mi holtak feltámadunk című drámáját Szilágyi Tibor főszereplésével. A rendező Pataki András. Ennek a produkciónak a premierje rendhagyó módon Zentán lesz október közepén, díszelőadásként ezzel avatják az ottani új stúdiószínházi játszóhelyet.A felső tagozatosok Petőfi Sándor János vitéz című táncjátékát láthatják Novák Ferenc rendezésében, valamint Henning Mankell és Németh Ervin Csillagkutya című darabját a színházi nevelési program részeként. Ez a korosztály láthatja a Buda halála című előadást Gál Tamás főszereplésével. A színművész az óvodásoknak pedig AzÖrdögbe!!!! című produkcióját is elhozza Sopronba.A középiskolások John Osborne Dühöngő ifjúság című színpadi játékát nézhetik meg Kéri Kitty rendezésében, Eperjes Károly főszereplésével, a Kaposvári Egyetem művészeti karának hallgatóinak közreműködésével.Az alsó tagozatosoknak Michael Ende A pokoli puncspancs című zenés mesejátékát kínálja teátrum, a produkció a nyári bemutatóját már megtartották Mikházán. Játsszák még ennek a korosztálynak Fazekas Mihály Lúdas Matyi című művét is.Újdonságként Fórum Színházi foglalkozások keretében a Csongor és Tündét mutatják be és beszélgetnek az előadásról a diáksággal.Az Arany János-emlékév tiszteletére a tervek és elképzelések szerint felkérésre zenés, táncos produkcióval készül a társulat, amely Arany János három balladájára: A walesi bárdok, Vörös Rébék, A hamis tanú című művekre épül majd.Pataki András bejelentette: első alkalommal rendezik meg a Progress Sopron 2017 nemzetközi alternatív és amatőr színházi fesztivált a leghűségesebb városban szeptember 20. és 24. között. A találkozón a hazai csoportok mellett szerbiai magyar, Srí Lanka-i, olasz, német és lengyel színjátszók mutatkoznak be.A hagyományos színházi nyílt napot, a kedvelt programokkal is megtartják szeptember 16-án, s ekkor láthatják ismét a nézők a My Fair Lady című musicalt is.A színházi tanoda ősztől is működik majd, mostantól a Cinege Alapfokú Művészeti Iskolával együttműködésben.A direktor beszélt arról is, hogy a Jausev Állami Zenés Színházzal kialakult jó együttműködésének is köszönhetően két fiú és lány táncos érkezik a Sopron Baletthez, amelynek tagja lesz koreográfusként Alekszej Batrakov, aki mesterkurzust tartott az együttesnek ebben az évben. A műhelymunkára alapuló szakmai továbbképzések, kurzusok ebben az évben is folytatódnak a soproni színházban, amelyre továbbra is alkotóműhelyként tekint az igazgató.Demcsák Ottó, a Sopron Balett vezetője kiemelte: az elmúlt évadokban elvégzett munkára alapozva nyugodt és tiszta szívvel hihetik: mindent megtettek azért, hogy a közönség érezze, a színház szolgálja őket és az életet. A most meghirdetett program, valamint a zenés évad pedig tovább erősíti ezt a törekvést.Az évadnyitón elhangzott: a fertőrákosi barlangszínház szezonja még tart, s az eddigi adatokat látva reális esély nyílik arra, hogy a tavalyi 62 százalékos látogatottsági arány idén elérheti a 75 százalékot.