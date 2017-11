Sopronban jegyostrom miatt bérletszünetben Ibsen-műve januártól

Ebben az évadban a Zentai Magyar Kamaraszínházzal és a budapesti Nemzeti Színházzal közösen mutatja be a soproni teátrum kamara előadásként Henrik Ibsen Ha mi holtak feltámadunk című egyrészes drámáját.A premier rendhagyó módon Zentán volt október közepén. Díszelőadásként ezzel avatták fel az ottani új stúdiószínházi játszóhelyet. A produkció jelentős, nagy tapsot hozó sikert ért el, a közönség hosszú percekig ünnepelte a stábot, sőt, a nem várt érdeklődés miatt a tervezett hét alkalom helyett nyolcszor játszották el az előadást.

Örömteli, hogy az ilyen komoly műfajú előadásainkra is jelentős nézői igény mutatkozik. Ez alátámasztja azokat a törekvéseinket, hogy az igényes soproni közönség számára mélyebb, fajsúlyosabb gondolatokat hordozó színházi élményeket is kínáljunk a bérletrendszerünkben. Ilyen volt tavaly az Őszi szonáta, amely várakozáson felüli sikert hozott számunkra, külföldi vendégszereplésekkel, budapesti meghívásokkal, figyelemre méltó közönségigénnyel, s most pedig a Ha mi holtak feltámadunk című előadásunknál is hasonló nézői várakozást tapasztalunk már most. Az pedig külön jó érzéssel tölt el bennünket, hogy a magyar színház – és filmművészet egyik kiemelkedő egyénisége, Szilágyi Tibor – aki Sopronban igazgatóként is dolgozott – visszatért hozzánk játszani, s olyan darabban láthatják viszont őt, amely számára emlékezetessé teheti az 53. színházi szezonját, páratlanul gazdag pályafutását

– mondta Pataki András, a Soproni Petőfi Színház igazgatója, az előadás rendezője.

Szilágyi Tibor: "Nagy ajándék ez a szerep"

Ez a darab szólhat rólam és mindazokról, akik egy életre kötelezik el magukat az alkotás iránt. Nagy ajándéknak tartom, hogy eljátszhatom ezt a szerepet, hiszen amit ez a szobrász a művészetével képvisel, gyakorlatilag lehetne az ars poeticám is

Gyakorlatilag egy szerelmi háromszöget látunk. Kiüresedett, elszürkült házasságot, amikor az asszony felbontja ezt a szövetséget, köteléket egy számára megfelelőbbnek tűnő partner miatt. Férje visszakanyarodik, sőt, menekül a múltba, egykori modelljének emlékei közé. Keresi a maga feltámadását a tragédiájában, elhanyagolt kapcsolataiban, sorsában. Látszólag lélektani drámáról beszélhetünk, de lefojtottságában ennél többet hordoz magában

A dráma Ibsen nem túl gyakran játszott műve. Magyarországon az elmúlt több mint száz évben eddig mindössze háromszor mutatták be: a Vígszínházban, Szolnokon és az RS9 Színházban.



Ibsennek ez egy életrajzi pillanatokat felölelő búcsúdrámája, összefoglalója az írói, alkotói munkásságának. A történetet feltételezhetően Auguste Rodin szobrászművész élete ihlette. Ezért is választott egy szobrászt főszereplőnek.