Összefogás a Fertő-parti útért: meg kell akadályozni a sárlavinát

A gazdáknak is gondot okoz az útra mosott föld.

Elképesztő forróság, aztán meg extrém mennyiségű csapadék – ez is jellemezte a magunk mögött hagyott nyarat. Mindez problémákat is okozott, többek között a közlekedésben. A Fertő-parti útnak például több olyan szakasza is volt, ahol az út menti szántóföldekről annyi sarat mosott a víz az útra, hogy az járhatatlanná vált.– Fertőhomoknál, Hidegségnél, Fertőboznál is van egy-egy szakasz, ahol az út menti földekről csapadékos időben a talaj lesodródik. A problémát az út menti földeken gazdálkodóknak kell kezelniük mezőgazdasági megoldási lehetőségekkel. Társaságunk a szomszédos, nem a kezelésünkbe tartozó területekről lezúduló hordalékot lehetőségei szerint eltávolítja, de ez rendkívül költséges – válaszolt érdeklődésünkre a Magyar Közút illetékese. Ha nagy a baj, ők lezárják az utat, de ettől a probléma nem oldódik meg. Ezért kezdeményezték az érintett települések, hogy a hatóságok, az önkormányzatok és a gazdák üljenek össze és keressenek megoldást a helyzetre. Kompromisszumot kerestek, nem pedig bűnbakokat...– A párbeszéd jellemezte az egyeztetést, nyilvánvaló volt, hogy csak együtt tudjuk megoldani ezt a problémát – mondta el a Kisalföldnek Kovács István, Hidegség polgármestere. A tárgyaláson részt vettek többek között az érintett települések vezetői, a közút, a katasztrófavédelem, a nemzeti park, a vízügy képviselői és persze az érintett gazdák is.– Arra jutottunk, hogy a sár elsősorban a hihetetlen mennyiségű és erősségű csapadék miatt került az útra, a gazdák elmondták, nekik is probléma ez, hiszen a termőréteget a magasabban lévő földekről gyakorlatilag már lemosta az eső. Abban maradtunk, hogy egy belső utat és árkokat építünk, valamint húszméteres sávban a gazdák olyan fákat és növényeket ültetnek az út közelébe, amik reményeink szerint megkötik majd a földet, nem engedik az útra folyni. Ez nem megy egyik napról a másikra, de idén talán már nem kapunk az extrém esőből – zárta Kovács István.