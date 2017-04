Mozaik Múzeumtúra Road Show Sopronban

A múzeumi roadshow részeként péntek délelőtt fiatalok vehetnek részt kihelyezett órákon, múzeumpedagógiai foglalkozásokon.



Az Erdészeti Múzeumban a gyerekek állatbőröket, elefántlábakat simogathatnak, és ragadozók koponyáit is szemügyre vehetik.



Érdekes foglalkozásokkal készül a Soproni Múzeum újonnan nyílt állandó kiállítóhelye, a Macskakő Gyermekmúzeum is. A kicsik régi korok mindennapi életébe nyerhetnek bepillantást egykor és ma használatos tárgyakon keresztül. Délután Róka Szabolcs Tinódi-lant-díjas énekmondó hozza el mesetárából a Szent György-legendát. A sárkány és a hős vitéz történetéhez Fajkusz Attila népzenész és fiai nyújtanak hangszeres aláfestést.



A Zettl–Langer-gyűjtemény 16 órától várja vendégeit a Balfi utcában. A látogatók az élő lakásmúzeumban egy történelmi család mindennapjaiba nyerhetnek bepillantást Zettl Gusztáv ükunokája, Langer Ágnes vezetésével. Az Erdészeti Múzeum udvarán szintén 16 órától ragadozómadár-bemutató és -reptetés lesz. A levegő uraival Lóki György ismerteti meg az érdeklődőket. A Pék-házban délelőtt a „Süt a pék" című foglalkozáson a fiatalság játszva ismerheti meg a pékmesterség fortélyait, s fény derül arra is, hogy a régi időkben mely péksütemény volt a gyerekek kedvence. A húsvéti készülődésé a főszerep 17 órától: Mózsi Boróka az ünnepi kalács elkészítésével ismerteti meg a látogatókat.



A Központi Bányászati Múzeumban 18 órakor kezdődő rövid előadással összekötött tárlatvezetésen az intézmény igazgatója, dr. Kovácsné Bircher Erzsébet világít rá arra, hogy fér meg egy ipari múzeum egy barokk palotában. Egy órával később, 19 órától a Fabricius-házban megelevenedik a történelem: a múzeum munkatársaiból és barátaiból álló Ars Historica Társulat „Aranyba foglalva" című előadásával Arany János emléke előtt tiszteleg, kortárs környezetbe helyezve a költő egyik legismertebb balladáját, A walesi bárdokat.