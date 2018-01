Mesterséges családi délután szombaton Sopronban

Az a bátor kisinas, aki valamilyen szakma mesterének öltözik ezen a napon, ingyen bemehet a programokra. Támogatja a rendezvényt a Soproni Kereskedelmi és Iparkamara is, a jelmezverseny díjait és az emléklapokat Horváth Vilmos elnök adja majd át az arra érdemeseknek. A Soproni Szakképzési Centrum több iskolája jelen lesz a délután során: a Handlerból asztalosok, fodrászok és szabólegények érkeznek, a Vas-Villá’-ból egy legórobotot és egy igazi autószerelőt, az idegenforgalmi iskolából pedig szakácsot hívtak. Sopronban élő és dolgozó iparosok és mesterek is bemutatkoznak, a Petőfi-iskolából a Figurás Banda táncokra tanítja az érdeklődőket.



A szombathelyi Mesebolt Bábszínház is műsorral érkezik, a Macskakő Gyermekmúzeum pedig elhozza a soproni „Zöld kő" meséjét és megtanítják a gyerekeket, hogyan kell a macskakőből díszburkolatot készíteni. Társasjátékok és vasútmodellek, munkaruha-bemutató, kézműves sütik is gondoskodnak a családi délután hangulatáról.



2018.01.13, szombat - A programok sorrendje:



14:oo kapunyitás az 1000Mester közben



14.3o kanásztáncok



14:45 „A Zöld kő" meséje



15:oo Munkaruha divatbemutató



15.3o botos táncok



15:45 „A zöld kő" meséje



16:oo Bábszínházi előadás



17:oo Eredményhirdetés és oklevél átadás



17:3o Üveges táncok



17:45 „A Zöld kő" meséje



18:oo Kapuzárás