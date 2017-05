Kétszer hármas baleset történt Sopronban! - fotók

A Dűlő és Szőlőskert utca kereszteződésében ütközött két autó, a mentők négy sérültet láttak el.Az Opel a zuhogó esőben a Várkerület felől érkezett, látta az átkelni akaró gyalogosokat és szabályosan meg is állt. A gyalogosok elindultak, amikor hátulról egy másik autó érkezett, vezetője a kanyar és az eső miatt későn vette észre a már álló Opelt és hátulról úgy belehajtott, hogy rálökte az átkelőkre. Két gyalogos súlyos sérüléseket szenvedett, a harmadik sérültet enyhébb sebesülésekkel vitték a mentők kórházba.Nem sokkal később három autó karambolozott a Kossuth utca és a Mártírok útja kereszteződésében, itt két sérültet kellett a mentőknek ellátniuk és a kórházba szállítaniuk. A rendőrségen megtudtuk, ezen kívül több koccanás is volt a városban és környékén. Mindenki nagyon vigyázzon magára!"Az egyik súlyos sérült több métert repült a járdára. Három mentő volt a helyszínen. Érdemes lenne újra körbejárni ennek a veszélyes helyszínnek a kérdését (korábban tudtommal Önök is írtak már a témában). Egy kereszteződésnél lévő veszélyes kanyar után közvetlenül található a gyalogátkelőhely. Mi is itt lakunk és kb. 40-50%-osnak mondható a gyalogosok átengedése.A legnagyobb probléma, hogy a 30-as tábla már az egyenes útszakaszon, a gyalogátkelő után került kihelyezésre, nem pedig 50 m-rel előrébb, még a kanyar elé. A fekvő rendőr gondolom nem lehet megoldás, mert a mentőknek ez az egyik kiemelt vonulási útvonaluk. A helyben lakók véleménye szerint a gyalogátkelőt a Magyar u. 14. elé, a sarokra kellene áthelyezni, hogy minden közlekedő időben észrevehesse a másikat" - írta a baleset után Olvasónk, Cseh Örs.