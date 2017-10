Így mulattak a színészbálon Sopronban - fotók

A bál megrendezésének tavalyi kezdeményezője és fő szervezője a soproni Horváth Tamás volt, aki örült annak, hogy egy régi hagyományt sikerült új köntösben immár másodszor megrendezni. Az esemény fővédnöke Pataki András, a leghűségesebb város teátrumának igazgatója volt, aki köszöntötte a bálozókat.A Petőfi színház társulatának szinte minden tagja ott volt az eseményen a táncosokkal együtt, sőt meglepetésként eljött Feke Pál és Sebán Attila is, akik The Blues Brothers címmel adnak majd elő musicalshowt ebben az évadban. Őkmár elkezdték Sopronban és környékén a felkészülést az előadásra, bejátszásokat forgattak a produkciójukhoz a hétvégén.A nyitó táncot a Sopron Balett mutatta be, majd Ács Tamás színművész szórakoztatta humoros műsorral a közönséget. A remek hangulatot fokozta a Bendzsó Band muzsikája.Az éjfél utáni tombolahúzáson a fődíjat a budapesti Mezei Zsuzsa festőművész alkotását a soproni Horváth János nyerte nyerte. Második díjként egy hétvégére Honda gépkocsi használhat Simon István, a harmadik díjat pedig a társulat színésznője, Szőcs Erika nyert, neki a What'sUpCi zenekar ad majd műsort az otthonában. Ezen kívül is több szép tombolajutalom talált gazdára.A bált jövőre is szeretnék megrendezni.