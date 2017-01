Idén 6 napon át bulizhatunk a VOLT-on, indul a II. Petőfi Zenei Díj

2016-ban hagyományteremtő szándékkal indult útjára a Petőfi Rádió díjátadó show-ja. A Telekom VOLT Fesztivál nyitónapján megrendezett Petőfi Zenei Díj gálát a helyszínen húszezren, a több platformon zajló közvetítéseknek köszönhetően pedig közel egymillióan követték figyelemmel. Idén nyáron folytatódik a Petőfi Zenei Díj, ezúttal a VOLT mínusz egyedik napján, június 26-án, hazai és világsztárokkal. A jubileumi Telekom VOLT Fesztivál így már 6 napon át vár Benneteket Sopronban. A monstre show-ra az ötnapos bérletek érvényesek.



A hazai popszakma egészét megmozgató Petőfi Zenei Díj gálán 2016-ban a legfontosabb hazai- és világsztárok színe-java lépett színpadra, de a nomináltak körét is igazi sztárparádé jellemezte. Közülük a legtöbb díjat a Halott Pénz zsebelte be: ők lettek az Év együttese és az Év dalát is ők jegyezték, miközben a Wellhello-val közös Emlékszem, Sopronban lett Az év legjobb videoklipje. Rúzsa Magdit az Év női, Szabó Balázst pedig az Év férfi előadójának választották. Megosztott díjat vehetett át Freddie és a Fran Palermo – őket Az év felfedezettjének választották, Karányi az Év DJ-je, Ákos pedig az Év Koncertje díjhoz járó szobrot vihette haza. Életműdíjat kapott Bereményi Géza.



„A tavalyi gála után a fellépőinktől és a nomináltaktól egyaránt igazán pozitív visszajelzéseket kaptunk, de ami még nagyobb sikert jelentett számunkra, az a nézők és a hallgatóink reakciója. A hazai televíziózás-rádiózás történetében korábban soha nem volt példa arra, hogy egy ilyen gigantikus showt számos platformon élőben közvetítsenek, ráadásul igen nagy érdeklődés mellett. Büszkék lehetünk arra, hogy a Petőfi Zenei Díj már a születésekor Magyarország legnagyobb könnyűzenei gálája lett. Ugyanígy fontosnak tarjuk, hogy a jelöltek és a díjazottak névsora méltó lenyomata az adott évnek, hiszen a végeredmény a Petőfi Rádió játszási listája, a szakma és a közönség szavazatai alapján alakul ki." – mondta el Pető Zoltán, a Petőfi Rádió csatornaigazgatója.



A közmédia idén is élőben közvetíti majd az eseményt, több platformon: TV-ben, online és a Petőfi Rádióban is. A tavalyihoz hasonló, valóban gigantikus show-ra készülünk. A két és fél órás programban egyedi, csak itt látható koreográfiával és programmal szerepelnek hazai sztárok, de több világsztár részvételére is lehet számítani, illetve arra, hogy a gálát követően nagykoncerteknek is otthont ad majd a Petőfi Nagyszínpad a VOLTon.



„Számunkra és a tapasztalt szakmabeli kollégáink számára is nagy kihívást jelentett a gála lebonyolítása, hiszen korábban nemigen volt példa arra, hogy egy fesztivál keretei között 150 percben 15 hazai- és világsztár élőben lépjen színpadra, egyedi produkciókkal és koreográfiával. Mindezt úgy kellett megoldanunk, hogy a helyszínen jelenlévő 20.000 fesztiválozó számára is élvezetes legyen, de közben a TV-ben, a rádióban és számos online felületen követni lehessen. A célunk a tavalyival azonos: egy olyan 2 és fél órás show megvalósításán dolgozunk, ahol a legfontosabb hazai előadók közül jó néhányan színpadra lépnek, de már most dolgozunk azon, hogy több világsztárt is láthassuk a műsorban. A show részeként jellemzően 5-10 perces minikoncertek láthatóak, a világsztár vendégeink azonban a díjátadó után nagykoncerttel várják a VOLT vendégeit. " – mondta el Lobenwein Norbert, a Petőfi Zenei Díj főrendezője.



A jubileumi VOLT idén minden eddiginél hosszabbra nyúlik: hat napon át várunk benneteket Sopronban. „A hivatalos, négynapos programot előzi meg a június 27-i, jubileumi koncert, amikor hazai színpadon először koncertezik a Linkin Park. Még egy nappal korábban, vagyis hétfő este állítjuk színpadra a II. Petőfi Zenei Díj gálát, így a 25. Telekom VOLT Fesztivál programja hatnaposra bővül. Jó hír, hogy azok számára, akik ötnapos bérletet váltanak, a nyitónapi program ajándék." – emelte ki Fülöp Zoltán, a Telekom VOLT Fesztivál házigazdája.