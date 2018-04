Épül az elkerülő Fertődön a kastély előtt - térkép

Kiiktatjuk a kritikus szakaszt

– Az Esterházy-kastély turisztikai fejlesztéseinek következtében az eddiginél is nagyobb gyalogosforgalomra kell számítani majd a műemlékegyüttes és a Gránátos ház közötti útvonalon. Útkanyarulat miatt az ottani szakasz eleve balesetveszélyes és jelentős a teherforgalom is. Sajnos minden évben több baleset történik ott, idén is kellett már helyszínelniük a rendőröknek. Hosszú évek előkészítése után, idén végre – közel egymilliárd forintos kormányzati beruházásban – megoldódik a probléma: ezt a kritikus szakaszt egy elkerülő út fogja kiváltani. A munkaterületet már átadtuk a kivitelezőnek – tájékoztatott Bognár Zoltán fertődi polgármester. – Az összesen közel egy kilométeres távú útvonalat közvilágítással, csapadékvíz-elvezetéssel látjuk el, s a kastély előtti buszmegállót is át fogjuk helyezni. Az egész projekt még az idén teljesen elkészül.A tervek szerint a Fertő-parti településeket összekötő út Fertőszéplak felőli forgalmát a kastéllyal szemközti Gránátos házaknál a pomogyi határhoz vezető útra terelik majd. Ehhez ívkorrekcióra is szükség van. Mintegy hatszáz méter után körforgalmat alakítanak ki, így Ausztria, illetve Süttör irányába is közlekedhetnek a járművek. A körforgalomtól újonnan létesítendő elkerülő út Fertőd-Süttörön, a Béke utcában építendő körforgalomhoz fog csatlakozniA polgármester hozzátette, a most kiváltandó útszakaszt a 3,5 tonna össztömeget meghaladó járművek majd nem vehetik igénybe.