Egyenruhások száguldoztak Fertő tavon - fotók + eredmények

I. kategória (vízirendészek):I. helyezett csapat:Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság 3. csapata:Papp Zsolt c. r. tzls.Losonczi Viktor c. r. tzls.II. kategória megyei rendőr-főkapitányságok:I. helyezett:Békés MRFK:Márk Róbert c. r. zls.Medve István r. ftörm.Elméleti I. helyezést ért el:Márk Róbert c. r. zls. (Békés MRFK)Gyakorlati I. helyezést ért el:Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság 1. számú csapata:Csajbók Ferenc c. r. zls.Hódi Rudolf Márk c. r. zls.Tóth Gabriella megyei szóvivő mindemellett megemlítette azt is, hogy ha a megyei csapatotértékelték volna (házigazdaként ők versenyen kívül oldották meg a feladatokat), úgy a mieink a II. kategóriában a másodikhelyezést érték volna el. A csapattagok: Takács Péter r. zls.és Vörös Enikő r. őrm.izennégy csapat két kategóriában elméleti és gyakorlati feladatok megoldásával verseng a kupáért a XVII. Országos Vízirendészeti Rendőr Járőrversenyen.A három napos megmérettetés leglátványosabb, gyakorlati részét szerdán tartották a Fertőn. Egyenruhások száguldoztak a vízen...