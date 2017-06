Brutális pusztítást végeztek a lángok - képriport egy nappal a Fertő parti tűz után

Olvasónk fotója

Döbbenetes: így nézett ki felülről a Fertő tó partján pusztító tűz - Drónfelvételen a lángokEloltották a tüzet a Fertő tó partján Fertőrákosnál cölöpökön álló nádfedeles házaknál, a 21 épületből tíz teljesen megsemmisült, senki sem sérült meg - mondta a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója a helyszínen tartott sajtótájékoztatón szerda délután.Sallai Péter elmondta: az egyik házban keletkező tűz az erős szél miatt gyorsan terjedt. A házban felújítási munkálatok voltak, de a tűz okát vizsgálat deríti majd ki. A lángok megfékezésében hatvan hivatásos tűzoltó vett részt, többi között Sopronból, Kapuvárról, Csornáról, Győrből, Szombathelyről és Sárvárról érkeztek. Munkájukat mintegy 15 önkéntes tűzoltó segítette, Fertőrákosról, Harkáról és Nagycenkről.Sallai Péter kitért arra is, hogy osztrák tartományi tűzoltók is segítették a magyar tűzoltók munkáját, miután a partról meglátták a tüzet. Az MTI tudósítója a helyszínen egy osztrák tűzoltóhajtót és több osztrák hatósági jelzésű tűzoltóautót is látott. Széles Sándor megyei kormánybiztos, a megyei védelmi bizottság elnöke "armageddoni" látványról beszélt.Elmondta, hogy van még olyan tulajdonos, aki egyelőre nem is tudja, hogy az ingatlana megsemmisült. Tudomása szerint az ingatlanok biztosítva voltak, mivel az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatósággal kötött mederhasználati szerződés kötelezi erre a tulajdonosokat. Az oltási munkálatok alatt a soproni önkormányzat vizet és ételt vitt a helyszínre, de önkéntesek is vízzel segítették a tűzoltók és a rendőrök munkáját - tapasztalta az MTI tudósítója.de ezek is veszélyben vannak. Számos ház teljesen leégett és még mindig vannak égő házak is - jelentette munkatársunk a helyszínről. Fodor Tamás , Sopron polgármestere a helyszínre érkezett és elrendelte a tűzoltók teljes ellátásának biztosítását. Rengeteg tűzoltó van a helyszínen, a hivatásos tűzoltók mellett önkéntesek érkeztek Csornáról, Pápáról, Lébényből, Fertőrákosról, Pápáról és több Fertő parti településről az osztrák oldalról.lángra kapott egy csónakház nádteteje Fertőrákoson. A tűz gyorsan átterjedt a mellette álló, szintén nádtetős faházakra. A soproni és a kapuvári hivatásos tűzoltók több víz-és habsugárral kezdték meg az oltást. A fertőrákosi önkéntes tűzoltók egy tűzoltóhajóról segítenek. Észlelve a füstöt megérkeztek az osztrák tartományi önkéntes tűzoltók is, de beavatkozásukra egyelőre nem volt szükség, jelenleg biztosítják a helyszínt.Az oltást nehezíti a nagy szél.Az egységek az oltás közbe találtak egy embert a vízben, akit kimentettek és átadtak a mentőknek. Információk szerint a kimentett ember nem sérült meg.- Továbbra is nagy és pusztító a tűz a Fertő tónál - közölte a helyszínről munkatársunk.Információink szerint azok a házak, amelyek tűzvédelmi szerrel lekentek és a tűzoltók hűsítenek is, nem égnek.Úgy tudjuk, a cölöpházak ára 30 millió forintról indul. Egy szakértő szerint azonban a házak piaci értéke 70 és 100 millió között van.Információink szerint a lángok a nemzeti park cölöpházában csaptak fel, ami éppen felújítás alatt áll. Innen terjedt tovább a tűz egy osztrák tulajdonú házra és az EO-n tulajdonában lévő nádtetős épületre. A tűzoltók küzdenek, de a kiszáradt faszerkezet pillanatok alatt lángba borul, a házak nádtetejével együtt. Úgy tudjuk, a lángok terjednek.: a Fertő Hanság Nemzeti Park felújítás alatt álló csónakházában csaptak fel a lángok kedden délelőtt. A tűz oka eddig ismeretlen.Információink szerint a tetőn két munkás dolgozott, a ház alagsorában pedig egy. A munkásokat szállító buszsofőr látta meg, hogy ég a nádtető, amit azonnal oltani kezdtek. Az alagsorban dolgozó, fertőszentmiklósi önkéntes tűzoltó több poroltóval próbálta útján állni a tűznek, de a tűz tovább terjedt, a lángok átcsaptak a szomszédos épületekre is.Munkatársunk helyszíni beszámolója szerint a szél miatt nehéz az oltás, három ház leégett, de továbbra is több épület lángokban áll.



- Teljes terjedelmében ég három nádfedeles csónakház Fertőrákoson. A soproni és a kapuvári hivatásos tűzoltók több vízsugárral kezdték meg az oltást. A fertőrákosi önkéntes tűzoltók egy tűzoltóhajóról segítenek és megérkeztek a helyszínre az osztrák tűzoltók is ugyancsak egy tűzoltóhajóval - olvasható a katasztrófavédelem honlapján A nagy hőterhelés és az erős szél miatt a rajok vízköddel védik a szomszédos épületeket - közölte a katasztrófavédelem.11.15 - A legfrissebb információink szerint egymás után kapnak lángra a nagy szél miatt a nádtetejű csónakházak a Fertő tavon.11.10 - Olvasónk arról tájékoztatta portálunkat, hogy egy ház ég a Fertőn.