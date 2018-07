Átadták a lővereki kerékpárút-hálózatot Sopronban - fotók

A magyar kormány által finanszírozott Modern Városok Program egyik kiemelt eleme a Lőver projekt. Ennek részeként öt és fél kilométer hosszúságban alakítottunk ki kerékpárút-hálózatot"

– mondta Fodor Tamás polgármester a pénteki avatón.A 276 millió forintos beruházás eredményeképpen a biciklisek az Ady út és a Deákkúti út kereszteződésétől a Lőver körúton keresztül a Mikoviny-Bajcsy Zsilinszky utcákon át haladva juthatnak vissza a Béke útra. E projekttel létrejött a kapcsolat a Lőver körút és a Kőszegi út között.A kétirányú – és elválasztás nélküli – gyalog- és kerékpárút hossza 3095 méter, míg a nyitott kerékpársáv és kerékpáros nyom 2476 méter. A fejlesztés részeként megújult a Lőver körút – Egeredi úti csomópont is, ahol ma már sokkal biztonságosabban lehet áthaladni nemcsak gépjárművel és biciklivel, hanem gyalogosan is. A csomópont átalakításával együtt új közvilágítás is épült.A polgármester hozzátette, a Lőver körúton további kormányzati forrásból negyven új parkolóhelyet alakítanak ki. Megújul majd a Lőver körút – Várisi út csomópont is, illetve új burkolatot kap a Várisi út. Ezen szakaszon a buszmegálló mellett ötvenhat parkoló burkolatát is megújítják. A beruházáshoz szükséges közbeszerzési eljárást útjára indították.