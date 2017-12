Ajándék a rászorulóknak Sopronban

Fotó: Magasi

A Sopron Segít Közalapítvány nyolcszázezer forint értékű tartós élelmiszerrel és tisztálkodószerekkel segíti a Családok Átmeneti Otthonát, a Gyermekek Átmeneti Otthonát, továbbá a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatot, hozzájárulva a krízishelyzetbe került emberek hosszú távú ellátásához.

Az év végi adományátadáson elmondták, az alapítvány a hajléktalanokra is figyel: további százezer forint értékben töltötték fel élelmiszerrel és télen hasznos holmikkal azt az autót, amelyet a társadalom perifériájára szorultakért üzemeltetnek.Az alapítvány kuratóriumának elnökétől, Barcza Attilától Lajosfalviné Gulyás Györgyi, a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője és Roóz Zoltán, a soproni hajléktalanellátás vezetője vette át és köszönte meg a támogatást. Barcza Attila tevékenységükről elmondta, év közben is sokrétű támogatást biztosítottak a rászorulóknak, s a kárpátaljai Csongor településre is vittek felajánlást.