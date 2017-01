Adóemelés Peresztegen - A korábbi helyi adók mértékét alacsonyan szabták meg

Sellei Tamás: Ha a képviselő-testülettel emeltük is a helyi adót, mértéktartásra törekedtünk.

– Korábbi helyi adóink mértékét igen alacsonyan szabtuk meg, s azt hosszú évek óta változatlanul hagytuk. Elérkezett az idő, amikor településünk további fejlődéséhez többletforrásra van szükség – árnyalta a képet Sellei Tamás polgármester. – Ez az oka annak, hogy a 3600 forintos kommunális adót most hatezerre változtattuk, de ez még mindig messze van a maximálisan kivethető évi 28 ezer forinttól. Az iparűzési adó mértékét a kivethető két százalék helyett éveken át 1,4 százalékon tartottuk. A méltányos szinttel egyrészt szerettünk volna további ipart is Peresztegre vonzani, másrészt a meglévők erősítését is célul tűztük ki. Ez utóbbi teljesült, a nálunk működő iparosok, cégek prosperálnak, fejlesztenek. Ez teszi lehetővé az adónem mértékének 1,8 százalékra emelését. Az adók növelésével összességében arra törekedtünk, hogy az ne legyen vállalhatatlan teher sem a lakosságnak, sem a vállalkozói rétegnek, ugyanakkor költségvetésünknek érezhető könnyebbséget jelentsen.A képviselő-testület vagyoni típusú adónemek bevezetéséről is döntött. A telekadó és 2018-tól az építményadó egyike sem érinti a lakosság egészét. Az előbbi a külterületi, nem mezőgazdasági hasznosítású ingatlanok tulajdonosait vonja be az adózói körbe, míg utóbbi a vállalkozás céljára bejelentett építmények után jelent fizetési kötelezettséget.

Nem vállalhatatlan teher

14 millió forint többletbevételre számítanak, ami a közösség javát szolgálja majd.

– A várható többletbevétel önrészként fog hasznosulni, hiszen négy olyan pályázatunk vár elbírálásra, ami a közösség javát szolgálja. Ilyen az orvosi rendelő komplett felújítása, a kerékpárút létesítése, az óvoda, továbbá a faluház korszerűsítése – hangsúlyozta Sellei Tamás polgármester.