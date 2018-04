A Hunyadi az első

– A tehetséggondozást mindig fontosnak tartottuk, de iskolánkban 2011 előtt a felzárkóztatáson volt a hangsúly. Nem e feladat helyett, hanem mellette, hét éve regisztráltunk a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségébe és tudatosan, átfogó módon kezdtünk el foglalkozni e témával. E törekvésünket megerősítette a 2011-es új köznevelési törvény, amely szerint a tehetséggondozás kiemelt küldetés – mondta Tremmer Bernadett, a Hunyadi evangélikus iskola igazgatóhelyettese. – A diákok készségeit szem előtt tartó, sokoldalú és többéves fejlesztőmunkánk dokumentációjával pályáztunk az Akkreditált Tehetségpont címre. A beküldött szakmai anyag és a szövetség ellenőreinek helyszíni vizsgálódása nagy sikert hozott számunkra: a megpályázottnál is magasabb szintre minősítették iskolánkat. Így Sopronban mi lehettünk az első Akkreditált Kiváló Tehetségpont. Terveink között az is szerepel, hogy regionális szinten segíthessük az iskolák tehetséggondozását.



– A hét év alatt a tanári karból ötven kolléga vett részt a tehetséggondozással kapcsolatos továbbképzéseken – vette át a szót Halvax Julianna, a Hunyadi-iskola tehetségkoordinátora. – A tehetségígéretes diák a tudása mellett a viselkedésével tűnik ki, hiszen az órán többnyire olyanról hall, amit már tud. Egy másodikos diákunk például a 4–5. osztályosoknak szánt matekfeladatokat is gond nélkül megoldja. Az ő esetükben az érzelmi intelligenciafejlesztésre is fókuszálunk, hogy megtanuljanak türelmesen, megértően együtt „lélegezni" az osztálytársakkal. A délutáni szakkörökben úgyis kibontakoztathatják átlag feletti képességeiket, kreativitásukat. Az iskola 840 diákjából tizennégy szakkörben több mint 250 tehetségígéretet gondozunk játékos feladványok, továbbá a célirányos közösség buzdító impulzusai segítségével.