Többmilliárdos szennyvízelvezetési fejlesztés a Rábaközben

Százszázalékos európai uniós és kormányzati forrásból, 3,7 milliárd forintból fejlesztik és korszerűsítik a csornai szennyvíztisztító-telepet, Bősárkányban és Dörben pedig kiépítik a szennyvízelvezető hálózatot - tájékoztatta a térség fideszes országgyűlési képviselője csütörtökön az MTI-t.



Gyopáros Alpár elmondta, hogy a 2020 őszéig megvalósuló fejlesztés kivitelezői szerződését már aláírták. A fejlesztés részeként Bősárkányban 100 százalékos, Dörben 99 százalékos lesz a bekötöttségi arány. A két település szennyvízelvezetését a csornai szennyvíztelepre kötik be.



Hangsúlyozta: különösen a bősárkányiak számára valósult meg egy régi ígéret a szennyvízelvezetés kiépítésével. Áder János köztársasági elnök, a térség korábbi országgyűlési képviselője is minden évben benyújtott egy költségvetési módosító javaslatot az adott költségvetéshez, hogy a település szennyvízelvezetését meg lehessen oldani, de azokat a szocialista kormányok idején parlamenti többséggel leszavazták.



A 2010 és 2014 közötti ciklusban ismét pályázatot nyújtottak be a fejlesztésre, de a fejlesztési ciklus vége miatt a közbeszerzés technikai okokból nem valósult meg. Akkor a kormány a projektet átmentette az új finanszírozási ciklusba - fűzte hozzá az országgyűlési képviselő.