Segíteni szeretnék a letelepedő fiatalokat

Kézzel festett köszöntőtáblák fogadják a Rábcakapira érkezőket. A képen dr. Lakatos Tiborné polgármester.

A rábcakapi önkormányzat idei egyik fő, s egyben hosszú távú célkitűzése, hogy helyben tartsa a fiatalokat, illetve vonzóvá tegyék a falut.„Szeretnénk bevezetni az itt letelepedést és építkezést tervező fiatalok egyszeri, vissza nem térítendő anyagi támogatását" – kezdte a polgármester. Dr. Lakatos Tiborné hozzátette, a kezdeményezés és a támogatás mértékének meghatározása még képviselő-testületi döntésre vár. A falut önerőből és pályázati pénzből próbálják fejleszteni.Rábcakapi adósságkonszolidációban nem részesült településként 2,7 millió forintot fordított a ravatalozó tetejére. Kicserélték a temető kerítését, mindehhez pedig jelentős saját erővel járult hozzá a falu.„A temető környezetének szépítését tavasszal folytatjuk murvázással, fásítással és füvesítéssel" – mondta a polgármester. Kitért arra is, hogy községük azon ritka települések közé tartozik, ahol a sírmegváltás nem kerül pénzbe.

Elkészültek a faluköszöntő táblák, valamint a játszótéri pihenőház is, de a tavasz további újításokat hoz majd.„A jobb idő beköszöntével elkezdjük lecserélni a játszóeszközöket, ide még egy ivókutat is tervezünk" – mondta dr. Lakatos Tiborné.A humán szolgáltatások fejlesztésére több községgel együtt pályáztak, a kónyiak által beadott nyert is támogatást. A keretből szórakoztató programok, egészségszűrés, gyermektáboroztatás, kirándulás, előadások lesznek 2020-ig.„Másfél millió forintot nyertünk a községháza villamos hálózatának cseréjére és további 5,4 milliót a Kertalja út járdájának felújítására. Szintén Kónnyal közösen igényeltünk forrást traktorhoz köthető hóekére és útseprő gépekre. Ennek még a bírálatára várunk. A Fő út mentén egy térköves parkot alakítanánk ki kemencével. Ha sikerül, szintén pályázati pénzből. Idén tervezzük a külterületi utak rendbetételét is" – sorolta a falu vezetője.A község három közfoglalkoztatottat alkalmaz, akikre a belterület rendben tartásán túl egyéb feladatok is hárulnak: így többek között az idősek és rászorulók segítése akár bevásárlással vagy fűnyírással. Jól működik a falugondnoki szolgálat, amely két községet is ellát.„Remélem, idén sikerül még több beruházást véghezvinni, szebbé tenni a községet és javítani az itt élők életminőségén. Ez nemcsak a mi munkánkon múlik, hanem az anyagi lehetőségeinken és azok lehető legjobb kihasználásán" – zárta a polgármester.