Hármas iker bárányok születtek Veszkényben

Gazdájuk, Németh Géza büszkén mutatja a hármas iker bárányokat.

Németh Géza 46 évet dolgozott autószerelő-mesterként Ausztriában. Szerette volna hasznosan tölteni a nyugdíjaséveit, így három évvel ezelőtt belefogott az állattartásba. A hely adott volt hozzá, és rálátása is volt a háztáji ellátására. Édesapja egykor 10–12 sertést gondozott. A szülői házánál, ahol már csak édesanyja él, tizenöt év elteltével Németh Géza ismét kinyitotta a melléképületek kapuit és bárányokkal, baromfival népesítette be az üresen álló ólakat. Körbekerítette a kertet és előkészítette a legelőt a rajta álló faházzal.„Öt anya és egy kos" – beszélt a törzskönyvezett állatairól Németh Géza, majd hozzátette: „Az elmúlt években nem duzzadt az állomány. Nem is tervezem a bővítést. Szerettem volna lefoglalni magam." S bár e tevékenységet inkább csak kedvtelésként tartja számon, munka mindennap adódik az állatokkal, amibe a Veszkényben élő kisebbik fia is be-besegít. Reggelenként egy jó óra alatt ellátja őket és aztán esténként is rájuk néz. Németh Géza két típusra specializálódott: „A suffolk az új-zélandi fajta, fekete fejű, fekete lábú húsbárány. A másik a kameruni, a jellegzetessége, hogy sima szőrű, nem igényel nyírást." A kisbárányok 2–3 hónapos koruk körül találnak új gazdára.Az állatai a friss levegőn töltik az év nagy részét, csak az ellés időszakában kerülnek fedél alá. Eddig két kettes és két hármas ikerszülésben volt része Németh Gézának, aki elmondta, hogy a suffolk fajtánál ritka a hármas ikerszülés. Utóbbiak jövetele számára is nagy meglepetés volt: „Vasárnap este nyugtalan volt az állat, éreztem, hogy közeleg az idő. Másnap reggel, mikor mentem etetni, már készülődött a szülésre. Látható volt, hogy nem megy simán. Mivel nagyon szenvedett, értesítettem az állatorvost" – mesélte az állattartó, aki elmondta, dr. Dojcsák Gábort egy orvostanhallgató is elkísérte az elléshez. Az állatorvos a szaporulatról azt mondta, hogy sok az ikres, ritkább a hármas ikerszülés, a négyes iker pedig egyenesen csodaszámba megy, utóbbiban mind ez idáig még neki sem volt része. Kisebb komplikáció azért adódott az elején: „Az első bárány farral feküdt a szülőcsatornában, a hátsó lábai visszahajlottak az anya feje irányába. Ezt a lábtartást kellett korrigálni" – idézte fel az állatorvos, akinek a szakszerű beavatkozását követően fél óra alatt előbújtak a kis jövevények. Németh Géza lapunknak elmondta, hogy a veszkényi óvodások az állatok világnapján minden évben ellátogatnak hozzá. Bár október eleje még később lesz, egy biztos: ha a napokban érkeznének, a gyerekek körében is hatalmas sikert aratnának a napokban született hármas iker bárányok.