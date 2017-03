Évek óta senki nem akar asztalosnak tanulni

A IV. Berg-Chef-kupa-győztes kapuvári csapat, Óvári Nikoletta, Kovács Csilla, Bella Ernő felkészítő tanár és Pribusz Viktória.

A kapuvári Berg Gusztáv Szakközépiskola egyik sajátossága a Szakképzési Hídprogram. Ennek keretében olyan gyerekeket képeznek, akiknek nincs meg a nyolcosztályos végzettségük. „Betöltötték a 15. életévüket és legalább 6 évfolyamos végzettséggel rendelkeznek" – kezdi a jelentkezés kritériumaival az iskola vezetője, Nagyné Szabó Nikoletta.– Azok a gyerekek, akik ide járnak, vagy a képességeik miatt nem tudtak alapfokú végzettséget szerezni, vagy egyszerűen motiváció hiányában nem akartak bejárni az iskolába. Őket visszaültetni az iskolapadba heti 35 órában, használható és piacképes tudást adni a kezükbe nem egyszerű feladat. A kollégák felkészültségének, s az egyéni bánásmódnak köszönhetően a gyerekek részszakképesítéshez juthatnak."Nagyné Szabó Nikoletta elmondta, meg kell küzdeni a lemorzsolódással is, ezért az oktatás mellett egyre nagyobb lesz a szerepe a nevelésnek.

Nagyné Szabó Nikoletta szerint a szakemberhiány a régióban legsúlyosabban az építőipari és gépészszakmákat érinti.

„A legkeresettebbek továbbra is a hiányszakmának minősülő szakács és az eladó. Mindkettőre túljelentkezés van. Jól felszerelt, modern tankonyhában sajátíthatják el a tanulók a főzés fortélyait" – tette hozzá az igazgató. Elmondása szerint a szakemberhiány a régióban legsúlyosabban az építőipari és gépészszakmákat érinti, de egyre nagyobb az igény asztalos szakemberre is. Az intézmény a munkaerőpiaci igények kielégítésére törekszik, ám asztalosoktatást évek óta nem tudnak indítani, nincs rá elég gyerek.Szakács-, eladó-, pék-, iparigépész- és kőművesképzések folynak jelenleg az iskolában. Szeptembertől várhatóan újra sikerül festő-mázoló-tapétázó osztályt indítaniuk: „Bízunk benne, megfelelő létszámmal tudunk majd építészet szakmacsoportban is osztályt indítani." Az igazgató véleménye szerint a gyerekeket már az általános iskolában meg kell szólítani. „Minél fiatalabb korban kezdik a választott szakma alapjainak elsajátítását, annál biztosabb lesz a tudásuk."

Otthon maradt a vándorserleg

Nemrégiben tartották a Soproni Szakképzési Centrum Berg Gusztáv Szakközépiskolájában a IV. Berg-Chef-kupát, melyre a megye szakácsszakképzést folytató intézményei kaptak meghívást. A verseny győztesének járó vándorserleg idén ismét a házigazdánál maradhatott.

Hozzátette: jóval nagyobb a munkaerőpiaci igény e szakképesítéssel rendelkezőkre, mint amennyit az iskola jelenleg képez. A szakképzettséget szer- zők biztos munkalehetőséget, s ezzel együtt biztos megélhetést kapnak.