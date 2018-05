Biztos a Klapka-diós sorsa Osliban

Illusztráció

Közel másfél év telt el az ismert üzletember, Klapka György halála óta (Kisalföld, 2017. január 6.), s több mint két évtized kapcsolja össze nevét a Rábaközzel. A térségben ugyanis a legnagyobb dióültetvény volt az övé Osliban és Bogyoszló közelében. Elsősorban a külföldi piacok felé nyitott. „A szerda volt az ő napja, ilyenkor érkezett a faluba. Szeretett nálunk és mindig tervezett" – fogalmazta meg korábban Klapka Györggyel kapcsolatos gondolatait az osli polgármester, Fodor József. Hozzátette: „Én úgy láttam, hogy Klapka Györgyöt a munka éltette. A diós pedig a mindene, az élete volt."Klapka György az 1990-es évek elején, egy ismerőse tanácsára vásárolt földeket a megyében. A birtok jó részét bérbe adta, 41 hektárra pedig dióst telepített. A mondás úgy tartja, hogy a diót nem magának ülteti az ember, hanem a gyerekeinek, illetve az unokáinak. Klapka György is eszerint gondozta az ültetvényt. Elmélyülten böngészte a szakirodalmat, képezte magát, részt vett tanulmányutakon, s modern technológiával szerelte fel a gazdaságot.Az üzletember néhány évvel ezelőtt ekképp nyilatkozott lapunknak: „Úgy vélem, ha sikerül valami, teremtek valamit, az csillagos ötöst ér egy képzeletbeli ellenőrző könyvben, ha egy üzlet nem sikerül, az egyest" – mondta. (Kisalföld, 2012. október 18.) Most utánajártunk, vajon ki gondozza jelenleg az ültetvényt.„Klapka úr idősebb lánya vette át az irányítást, ő üzemelteti a dióst" – kezdte Nagy László telepvezető, aki megnyugtatóan konstatálta, hogy továbbra is a Klapka család kezében van az ültetvény: „Két-három hetente látogat el Németországból Osliba és rendezi az ügyes-bajos dolgokat."Nikol édesapja nyomdokaiba lépve tehát sűrűn érkezik a rábaközi településre. Nagy László arra is kitért, hogy a terület gondozása két-három embernek ad állandó feladatot, s a munka oroszlánrésze szeptemberben, a szüret idején kezdődik. Ekkor 25–30-an is dolgoznak az ültetvényen. Nagy László egy évtizede dolgozik a Klapka családnak, jól kiismeri már magát a biokertben. Mint mondja, mások az előírások, mint a szórványdió esetében, s szigorúabbak az elvárások is.A telepvezető a feldolgozás fázisaiba is beavatta lapunkat. „A dió először egy buroktalanító gépbe kerül, onnan pedig a mosóba, ahol két szembeforgó henger megtisztítja. Ezután megy a két-két tonna férőhelyes szárítósilókba. A megszáradt diót leürítjük. A rossz diót egy gép kiválogatja, a többit pedig a kalibráló méret szerint szétválogatja" – mutatta be a folyamatot, aminek utolsó lépéseként zsákba kerül a csonthéjas termése. Utolsó kérdésként feltettük Nagy Lászlónak, hogy ő maga szívesen fogyaszt-e diót: „Igen, kiváltképp, hogy nagyon egészséges" – hangzott a válasz.