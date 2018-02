Balták és vésők a bronzkorból: régészeti leletek Farádnál

A gyorsforgalmi nyomvonalán számos érdekes és ritka lelet került elő. Fotó: Kisalföld-archívum

Az M85-ös autóút nyomvonalán, Farádnál végzett ásatások során számos érdekességre bukkantak a régészek. A leletek már a győri Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum régészeti raktárában vannak, ahol szakemberek dolgozzák fel az anyagot. Tisztításuk megtörtént, a különösen érzékeny fémtárgyak állagmegóvása, restaurálása is befejeződött.A részletekről Czigány Dávid ásatásvezető régész számolt be a Kisalföldnek. E szerint jelenleg a kerámiaedények restaurálása zajlik. Ez egy hosszú folyamat, apránként haladnak vele a restaurátorok. A leletek mellett az ásatáson készült dokumentumok rendszerezése is folyamatban van. A leletek száma ugyanakkor folyamatosan bő- vül, hiszen az egyben kiemelt edények, urnák némelyike még további tárgyakat rejt magában. A legtöbb fémtárgyat ki tudták mutatni röntgenes vizsgálattal, de a kisebb kerámiaedények csak a restaurálás során kerülnek elő. Éppen ezért a leletegyüttes végleges darabszámát is csak a teljes rendszerezés után lehet megállapítani. Most közel 300 fémtárgy és 40 kerámiaedény van készen.

A szakemberek végső célja az, hogy a restaurált, feldolgozott tárgyakat a közönség is láthassa. A tervek szerint az újjá- alakuló, győri állandó kiállításon is helyet kapnának, de nem mondtak le egy önálló, időszaki kiállítás lehetőségéről sem, akár Csornán vagy Farádon.A farádi anyagra jellemző, hogy számos érdekes fémtárgy, ékszer került elő az urnákból a restaurálás közben is. „Talán a legfontosabb leletegyüttesünk egy fémdepó a bronzkori telep szélénél, amit a tulajdonos feltehetően elrejtett. Ebben balták, vésők, árak találhatóak, melyek nagyon jó állapotban maradtak meg. Maga a temető a legnagyobb sírszámú urnamezős korszakra tehető temető. Tudományos értéke a feldolgozás folyamán derül majd ki" – jegyezte meg Czigány Dávid.