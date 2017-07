Nemak-támogatás: mindenki nyer

Több mint négy éve ápol szoros kapcsolatot egymással a Nemak Győr Kft. és a megyei katasztrófavédelmi kirendeltség. Az alumínium alkatrészeket gyártó nemzetközi vállalat győri üzeme legutóbb két ergométeres evezőpadot ajándékozott a győri tűzoltóknak, nemcsak az állomány általános kondíciójához járulva hozzá ezzel, hanem segítve a szakmai versenyekre történő felkészülésüket is.A segítő együttműködés egy, a Nemak üzemében kiütött kisebb tűzesetnél kezdődött négy évvel ezelőtt, amely után a fő öntödei blokk teljes csőhálózatát át kellett vizsgálni. A Nemak erre a saját, korszerű hőkameráját használta, melynek láttán a tűzoltók részéről felvetődött, hogy a napi munkájuk során ők is hatékonyan tudnának használni egy ilyen eszközt. Ez nemcsak arra alkalmas, hogy még az égő helyiségekbe történő behatolás előtt információt nyújtson a tűzoltóknak arról, milyen állapotok uralkodnak odabenn, hanem akár arra is, hogy a nagy füstben könnyebben megtalálják egymást vagy a bent rekedteket. Nem volt kérdés, hogy amikor a Nemak egy újabb, korszerűbb modellre váltott, a félmillió forintot érő készüléket a győri tűzoltóságnak ajándékozza.A következő évben, amikor a kedvező tapasztalatok nyomán felmerült még egy hőkamera beszerzése, a Nemak egy újabb készülékkel segítette a győri tűzoltókat, s ekkor született meg az elhatározás, hogy a segítő kapcsolatot „intézményesítik", így immár hivatalos keretek között folyhat az együttműködés.

– Számunkra fontos cél, hogy társadalmi felelősségvállalás keretében értéket teremtsünk azzal, hogy olyan szervezetet támogatunk, amelynek munkája valamennyiünk elemi érdeke, magánemberként és nagyvállalatként is. A Nemak ráadásul egy speciális technológiát alkalmazó nehézipari vállalat, ahol együtt kell élni a tűz átlagosnál magasabb kockázatával, s természetesek a kisebb tüzek – mondja, a vállalat társadalmi kapcsolatok osztályának vezetője.Megszületett hát a döntés az évi 1,5 millió forintos támogatási keretösszegről, s azóta minden évben a katasztrófavédelem egy kiemelt és több kisebb célját is támogatja a Nemak. Tavaly például a támogatás nagy része egy speciális, víz-, por-, tűz- és rázkódásálló laptop beszerzését fedezte, amelyet a vonulások során azonnal, akár útközben és a helyszínen is tudnak használni a tűzoltók, például kiemelt célpontok oltásakor az alaprajzok alapján a leghatékonyabb mentési terv kidolgozásához: ezt a célt segíti az idén adományozott, hasonló paraméterekkel bíró mobil nyomtató is. A támogatásból minden évben részesült még a megyeszékhely hivatásos tűzoltó versenycsapata is, továbbá az összeg hozzájárul a győri és a Győr környéki önkéntes tűzoltó csapatok versenyének, valamint a népszerű megyei katasztrófavédelmi tábor megrendezéséhez is.

Aki azt hiszi, hogy a segítség egyoldalú, téved, mondja Marosi Árpád, a Nemak tűzvédelmi felelőse, aki szerint az együttműködésben mindkét fél nyer.– A tűzmegelőzés mindennapos része az életünknek, a munkánknak. Szükségünk van szakmai segítségre, tanácsokra, hogy tudjuk, hogyan tehetjük még biztonságosabbá a gyártást, s ha minden erőfeszítésünk ellenére mégis baj történik, milyen eszközökkel tudunk a leghatékonyabban beavatkozni – mondja a szakember. Hozzáteszi: évente 3-4 kisebb, személyi sérülés nélküli tűzeset történik az üzemben, ami ilyen gyártási technológia mellett megszokottnak számít.A Nemaknak ugyan saját létesítményi tűzoltósága nincs, de a belső képzésnek köszönhetően 32 dolgozó kapott tűzvédelmi kiképzést. Így a folyamatos műszakban termelő üzemben mindig vannak vész esetén bevethető kollégák, akik a kisebb beavatkozásokat szakszerűen képesek megoldani. A 40 órás alapképzést – kifejezetten a Nemak sajátosságaira szabva – a győri tűzoltóság szakemberei végezték, s az önkéntes nemakos tűzoltók minden évben lehetőséget kapnak arra is, hogy a tűzoltóság gyakorlóterén szerezzenek rutint a speciális eszközök összeszerelésében, használatában. Sikerrel, hiszen az utóbbi időben többször is előfordult, hogy tűz esetén a helyszínre érkező tűzoltóknak tényleges oltási feladat már nem maradt, azaz sikeres volt a dolgozók beavatkozása.– Ha baj van, a tűzoltóság kiérkezéséig akár 15 perc is eltelhet, ami ilyen esetekben örökkévalóságnak tűnik: azonnali, szakszerű beavatkozás hiányában sokkal komolyabb károkkal számolhatnánk – tudtuk meg Marosi Árpádtól. A vállalat létrehozott egy belső értesítési rendszert is, amely a tűzjelző berendezéssel összehangolva baj esetén értesítést küld a tűzvédelemben képzett kollégák részére, megjelölve a tűz pontos helyszínét is az üzemen belül.

A tűzvédelemhez nyújtott segítség kölcsönös: a Nemak évente többször is a tűzoltóság rendelkezésére bocsátja a gyár területét, hogy a győri tűzoltók éles gyakorlatok során gyakorlatot szerezzenek ezen a speciális mentési helyszínen. Így a gyár egyfajta vizsgahelyszínné lett, amiből a vállalat is profitál, hiszen a tűzoltók így szerzett helyismerete egy nagyobb tűzeset alkalmával kulcsfontosságú lehet. Elég, ha csak arra gondolunk, hogy az üzemben elvesztegetett minden perc súlyos, sokmilliós veszteséget jelenthet...