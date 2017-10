Illés Nyomda: szebb helyen még szebben nyomnak

– Ideje volt a költözésnek, hiszen az előző helyünkön szűkösen dolgoztunk, és az ügyfeleinket sem tudtuk úgy fogadni, ahogy szerettük volna; például nem lehetett elválasztani az előkészítő és az ügyfélfogadás terét. Most azonban ez megváltozott: az új épület minden négyzetcentimétere a hatékonyságot szolgálja – mondjacégvezető.– Kulturált, európai környezetet, kényelmes parkolási lehetőséget, könnyű megközelíthetőséget.– Eddig is kiemelkedő minőséget nyújtottunk, most azonban az egyik digitális nyomdagépünk lecserélésével még magasabbra tesszük a mércét. Szélesebb lett például a termékpalettánk: most már borítékot is tudunk nyomtatni magas minőségben, akár kis példányszámban is.– Igen, sok nyomda ugyanis nem vállal el kis példányszámú munkákat. Mi akár egy példányban is kinyomunk egy könyvet. A másik erősségünk, hogy igény szerint komplex szolgáltatást nyújtunk, azaz a tervezéstől a kivitelezésig vállalunk munkákat.

Győr, Erfurti u. hrsz. 260/9. • GPS 47.675975, 17.665202

Telefon: +36-30/927-8528, +36-96/528-694

info@illesnyomda.hu

Nyitvatartás: hétfőtől péntekig 7–15 óráig

– A reklámanyagoktól, plakátoktól és prospektusoktól a könyveken, csomagolóanyagokon át a névjegykártyákig és a sorszámozott nyomdai kiadványokig szinte mindent. Sőt, nagyméretű plakátot Győrben és környékén csak mi tudunk lézeres technológiával nyomtatni – rövid határidővel hiszen nincs száradási idő, és kedvező az előállítási költség is.– Egyre inkább, legalábbis sok termék esetén. A hagyományos ofszetnyomás inkább a nagyobb példányszámú kiadványoknál éri meg, a példányszámok pedig egyre inkább csökkennek. Ezzel párhuzamosan felértékelődött a gyorsaság és rugalmasság, mi akár másnapra kinyomjuk a kért terméket. Azon vagyunk, hogy minden ügyfélnek, minden termékhez megtaláljuk az optimális megoldást.