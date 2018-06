Péntektől hivatalosan is strandolhatunk a Szigetközben

Százhárom diák táborozott Dunaszigeten a mosonmagyaróvári Móra-iskolából, akik a helyi strandot is kipróbálták.

Venesz Ádám gyakran sportol az Itató szabadstrand fitneszeszközein.

A napokban érkezett a hír: hét szabadvízi strand minősége kifogásolható az országban – az egyik a mosoni. Erről és a további szabadstrandjainkról is érdeklődtünk.– Az uniós előírások szerint a mosoni szabadstrand a kifogásolható kategóriába került. Ezt az elmúlt négy év adatai alapján állapítják meg. Legutóbb két éve, 2016-ban vettek pozitív mintát, amit a levonuló árvíz és az éppen akkoriban zajló vízügyi rehabilitáció is befolyásolt. Tavaly mintegy tizenhat alkalommal vizsgáltuk itt a víz minőségét, valamennyi esetben negatív mintával. A levett mintákban két bakteriális paramétert figyelnek, részben a szalmonella, részben az E. coli baktériumot. Az idei strandszezon előtti vizsgálat igazolta a víz jó minőségét a mosoni strandon – fejtette ki Nagy Attila, a Városüzemeltető és Fenntartó Kft. munkatársa. Tehát, ha a tavalyi év után újabb három esztendőben jó vízmintát „produkálnak" a Duna utcai strandon, máris minimum jó minősítést kaphatnak.Egyébként hivatalosan június 15-én nyitnak ki a mosonmagyaróvári szabadvízi fürdő- helyek. Az Itatónál ekkortól már úszómester is figyeli a rendet, ilyet keresnek a mosonira is, de egyelőre nem jelentkezett senki (várják továbbra is az érdeklődést). Bár törvényileg nem kötelező ott, ahol legalább négyszáz strandoló nem fordul meg naponta.Az Itatónál egyébként nemrég fitneszeszközöket helyeztek ki, amelyek nagy népszerűségnek örvendenek. Venesz Ádám is gyakori vendég itt.– Gyakran járok ki az Itatóra, nagyon megörültem ennek az ingyenes sportolási lehetőségnek. Srandolni is szeretek. Főszezonban szűkösnek bizonyul a hely, jó lenne, ha tovább lehetne bővíteni a területet – fogalmazott a 23 éves fiatalember.Halásziban és Dunaszigeten is a tavalyihoz hasonló színvonalon fogadják a fürdőzőket. A Zátonyi-szabadstrandnál látogatásunkkor éppen a mosonmagyaróvári Móra-iskola egy nagyobb csapattal fürdőzött. Lendvainé Siska Judit pedagógus arról számolt be, hogy 103 mórás diákkal egy hetet töltenek el Dunaszigeten. A német nyelvi tábor főtémája idén a család, de strandolásra is jutott idő a diákok és tanárok örömére.– Nekem nagyon tetszik itt a víz, az élővilág, és a tábor is izgalmas – mesélte Kluiber Ajna, az egyik kisdiák.– Hivatalosan június 15-től nyitunk, ekkortól lesz a strandfelügyelet – hangsúlyozza Cseh Benjamin dunaszigeti polgármester, megjegyezve: a vízminőség kiváló és a megszokott szolgáltatásokat is biztosítják. A faluvezető arról is beszélt, hogy a LEADER keretében pályáztak, melynek várják az eredményét. Amennyiben nyernek, a strand parkosítása, egy játszótér kialakítása mellett az öltözőkre is fordítanak. A kis gyalogoshíd is felújításra szorul. Egyébként erre most szakértő véleményét is kérték. Ha balesetveszélyesnek ítélik, lezárják.