Hétvégén javítják az M15-öst - egy sávot lezárnak, terelik a forgalmat

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a következő napokban lokális burkolatjavítási munkákat végez az M15-ös autóúton Rajka irányából a 3-as és 9-es kilométerszelvények között. A javítási munkákat sávzárás mellett végzik a szakemberek, és a forgalmat a rajkai csomópontban leterelik a 15-ös főútra, ezért az autósok hosszabb menetidővel számolhatnak a javítási munkákkal érintett útszakaszon.Az M15-ös autóút 3-as és 9-es kilométerszelvényei között, Rajka irányából az M1-es autópálya felé vezető oldalon lokális burkolatjavítási munkákat végeznek a Magyar Közút Nonprofit Zrt. szakemberei szeptember 22-én és 23-án, vagyis szombaton és vasárnap, reggel 7 és este 19 óra között.A munkákat úgy ütemezték, hogy azok a hétköznapi jelentős nehézgépjármű forgalmat ne érintsék, így a torlódások mértéke is kisebb lehet. A munkálatok miatt az országhatártól az M1-es felé vezető sávon lesz korlátozás, a közlekedőket ezért a rajkai csomópontban kiterelik a 15-ös főútra (korábbi nevén 150-es főútra), továbbá a rajkai csomóponttól az autósok nem haladhatnak az M15-ös autóúton az M1-es autópálya felé, illetve a csomópontban a 15-ös főútról az M15-re az M1-es felé való felhajtást is korlátozzák. Az elterelt forgalom Rajka, Bezenye és Mosonmagyaróvár érintésével az autópálya 159-es kilométerszelvényénél lévő csomópontnál hajthat fel újra az M1-es autópályára. Az M15-ös autóúton az M1 – Rajka országhatár irányú forgalmat az elterelés nem érinti, a munkaterület mellett viszont 60 km/órás sebességkorlátozás lesz érvényben.A Magyar Közút Nonprofit Zrt. arra kéri a közlekedőket az úton dolgozók és a többi járművezető biztonsága érdekében, hogy a munkaterületen érvényes ideiglenes sebességhatárokat mindenképpen tartsák be! Az autósoknak ajánlott még indulás előtt tájékozódniuk a korlátozáshoz, munkavégzéshez kapcsolódó aktuális forgalmi helyzetről a cég Útinform szolgálatánál a +36-1-336-2400-as telefonszámon, illetve aweboldalon, de érdemes navigációs, közösségi autós alkalmazást is használniuk, hogy az optimális útvonalukat megtervezhessék.