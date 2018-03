Háromszáz telek, ezer új lakó Levélen

Kétéves munka eredményeként március elejétől megújult Levélen az évtizedes rendezési terv, mely Kiss Béla polgármester szerint jobban alkalmazkodik a mai igényekhez.– Az 1-es főút mellett társasházas övezetet jelöltünk ki, a beruházó ott tizenkét épületet tervez. Emögött családi házas övezet jön létre. A futballpálya mellett – melynek harmada magántulajdonú, kétharmada önkormányzati – 54 házhelyet alakítunk ki. Idei költségvetésünk 488 millió forint, melyből 167 millió forint a tavalyi maradvány. Ebből 100 milliót fordítunk a terület közművesítésére. Elképzeléseink szerint a piaci árból a helyi fiatalok kedvezményt kaphatnak – tudatta a faluvezető.Az egykori téesz területén, a József Attila út mentén szintén kínálnak eladó ingatlanokat. Ott a beruházó a telek értékesítése mellett a sorházak kivitelezését is vállalja (ezen a szakaszon sorházas beépítést engedélyez a rendezési terv). Emögött családi házaknak kínálnak telkeket. Közben a közeli Heléna-lakóparkban, az egykori kempingben is megindultak az építkezések.– A falu lélekszáma már most évről évre növekszik, hamarosan elérhetjük a kétezret. Összességében mintegy háromszáz telek vár gazdára nálunk a közeljövőben. Az a tapasztalatunk, nő az építkezési kedv – vélekedett a polgármester.2019 januárjáig a törvény szerint a bölcsődei ellátást biztosítani kell azokon a településeken, melyeken a 3 év alatti gyermekek száma meghaladja a 40-et vagy legalább öt család jelzi igényét. A legutóbbi adatok szerint Levélen 65 óvodáskort még el nem ért kisgyermeket tartanak számon.– A TOP keretében pályáztunk egy bölcsődére, de nem nyertünk. Az építés saját erőből nem kivitelezhető, a mini- és családi bölcsődék indításához sincs megfelelő ingatlanunk. Ezért feladatellátási szerződést kívánunk kötni a mosonszolnoki, mosonmagyaróvári és hegyeshalmi bölcsődékkel. Ennek előkészítése folyamatban van – hangsúlyozta Kiss Béla.A település TOP-os támogatást szerzett a kisiskola energetikai korszerűsítésére. A 36 millió forintos beruházáshoz jövő héten indul a közbeszerzés. Komplett fűtésrendszercsere, födémszigetelés, akadálymentesítés és napelemes rendszer valósul meg. Útfelújításra, kátyúzásra, járda- és árokfelújításra 31 millió forintot fordítanak. Pályázati pénzből térköves járda épül a Május 1. ligettől az evangélikus templomig, az Ág utcában a kisiskolától a temetőbejáratig és az Ujhelyi Imre téren a Fő utca és az Orgona utca között.– A kultúrház fénytechnikai berendezéseit tovább bővítjük. Térkövezzük a kultúrház udvarát és új fedett tárolót építünk. Óvodánk udvarán KRESZ-parkot alakítunk ki – zárta szavait az elöljáró.