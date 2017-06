Vérdíjat tűzött ki a terrorista vezérek fejére a Fülöp-szigetek elnöke

Vérdíjat tűzött ki a mindanaói terroristák vezére és védelmezői fejére Rodrigo Duterte Fülöp-szigeteki elnök - tudatta hétfőn Eduardo Ano tábornok, az ország vezérkari főnöke.



Mindanao szigetén, Manilától 800 kilométerre délre, két hete hirdetett hadiállapotot Duterte, miután harcok robbantak ki az Iszlám Államnak felesküdött szélsőségesek, a Maute nevű terrorszervezet fegyveresei és a kormányerők között. A katonák Isnilon Hapilon terroristavezért akarták elfogni.



"Az elnök 10 millió peso jutalmat ajánl annak, aki semlegesíti Isnilon Hapilont, aki feltehetőleg a Marawi városát támadó terroristákat irányítja" - mondta el a tábornok. Hapilon elfogásáért vagy megöléséért egyébként korábban az Egyesült Államok is ötmillió dolláros jutalmat ajánlott fel.



Hapilonon kívül Duterte a Mautét vezető Omar és Abdullah Maute elfogásáért vagy megöléséért is 5-5 millió pesós (kb. 27,6 millió forint) jutalmat helyezett kilátásba.



Restituto Padilla dandártábornok, a hadsereg szóvivője ezzel egy időben arról adott tájékoztatást, hogy a szélsőségesek már csak a 200 lakosú, muszlim többségű Marawi városának tizedét tartják ellenőrzésük alatt. Padilla elmondta azt is, hogy a katonák lassan tudnak csak előrenyomulni, mert vigyázniuk kell a civilekre.



Carlito Galvez őrnagy kétszázra becsülte azoknak a szélsőségeseknek a számát, akik beásták magukat Marawiban. A Fülöp-szigeteki katonák szerint bőven vannak fegyvereik, lőszerük és ellátmányuk is.



A két hete tartó összecsapásokban 120 szélsőséges halt meg, a Fülöp-szigeteki haderő 34 katonát vesztett, és 24 civil vesztette életét. A harcok miatt mintegy 100 ezer ember kényszerült elhagyni otthonát.