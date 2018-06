További 15 év szabadságvesztést kért a dél-koreai ügyészség a volt elnökre

Első fokon 16 vádpontban, köztük vesztegetésben, kényszerítésben, hatalommal való visszaélésben találták bűnösnek Pak Gun Hjet, és 24 év börtönt és 4 milliárd von (mintegy 1 milliárd forint) büntetést szabtak ki rá áprilisban. Pak Gun Hjet azért távolította el hivatalából a szöuli parlament, mert kiderült, hogy az elnök személyes barátja, Csoj Szun Szil kormányzati és személyi döntésekbe is beleszólt, holott semmilyen hivatalos tisztsége nem volt. Fény derült arra is, hogy Pak kormánya hatalmas összegeket sajtolt ki dél-koreai nagyvállalatoktól, és a pénzek olyan alapítványoknál kötöttek ki, amelyeket Csoj irányított. Csütörtökön a szöuli ügyészség újabb vádakat emelt a bukott elnök ellen. Azzal vádolják, hogy 3,65 milliárd vont (924 millió forintot) fogadott el a dél-koreai hírszerzéstől, a pénzt pedig személyes célokra költötte. Az egyelőre nem világos, hogy minek a fejében fogadta el a kenőpénzt.



Emellett vádat emeltek a volt állmfő ellen azért is, mert a 2016-os általános választások előtt hamisított közvélemény-kutatásokat végeztetett azzal a céllal, hogy a hozzá közel állókat jelölhessen képviselői tisztségre. A TASZSZ orosz és a Yonhap dél-koreai hírügynökségek mindazonáltal az elnök e tevékenységéről sem közöltek részleteket.



Az ügyészség 12 évet kértek a bíróságtól a hírszerzéstől kapott kenőpénzekért, további hármat pedig a választásba történt beavatkozásért. Mindemellett azt akarják elérni az ügyészek, hogy Pak Gun Hjere összesen 8 milliárd vonos (több mint 2 milliárd forintos) pénzbüntetést szabjanak ki, és kötelezzék további - illegálisan szerzett - 3,5 milliárd vont (több mint 885 millió forintot) helyezzen letétbe.



Pak nem vett részt a csütörtöki tárgyaláson, melyen a vádak elhangzottak. A volt államfő a jelenlegi kormány politikai bosszúja áldozatának tartja magát, ezért bojkottálta a bírósági tárgyalásokat.