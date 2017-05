Négy holttestet találtak a Mount Everest egyik táborában

A négy hegymászó testét a 8000 méter magasan lévő 4-es táborban, két sátorban találták meg kedd éjszaka - mondta el Mingma serpa, annak a Seven Summut Trek nevű csapatnak a tagja, melyhez az elhunytak is tartoztak.



Egyelőre nem tudni, hogyan haltak meg és nem is azonosították őket.



Ang Cering, a Nepáli Hegymászó Szövetség elnöke szerint kedden szeles időjárás uralkodott a hegyen.



A testeket azok a serpák fedezték fel, akik azért indultak a hegyre, hogy lehozzák Vladimir Strba 48 éves hegymászó holttestét. A szlovák alpinista a 8848 méteres csúcsról való leereszkedés közben betegedett meg vasárnap.



A fagyási sérülésektől szenvedő és nagyon legyengült férfi nepáli hegyi vezetők segítségével még lejutott a 4-es táborba, de életét már nem tudták megmenteni. Strba testét levitték a 6400 méteren lévő 2-es táborba, a tervek szerint még szerdán tovább viszik az alaptáborba - mondta Mingma.



A hónap végén befejeződő idei mászószezonban eddig tízen vesztették életüket a Mount Everesten: a négy, egyelőre ismeretlen személyen kívül egy szlovák, egy amerikai, egy ausztrál, egy svájci, egy indiai és egy 85 éves nepáli hegymászó.



A Nepáli Idegenforgalmi Hivatal a tavaszi szezonra 371 mászási engedélyt adott ki, ami rekordnak számít, de idén azért érkezett különösen sok hegymászó, mivel 2014-ben és 2015-ben nem volt alkalmuk megmászni a csúcsot.



A 2015-ös szezont derékba törte, hogy 19 hegymászó lelte halálát és 61 sérült meg egy lavina miatt az alaptáborban, amelyet egy erős földrengés indított el, 2014-ben pedig egy lavina 16 hegyi vezető halálát okozta.



Az idei szezonban eddig mintegy 120-an hódították meg a világ legmagasabb hegyét nepáli oldalról. Tavaly 443 személy mászta meg a Mount Everestet nepáli és további mintegy 200 tibeti oldalról, a kihívás akkor öt ember életét követelte.



Helyi idő szerint kedd hajnalban Klein Dávid és Suhajda Szilárd is elindult a Mount Everest oxigénpalack nélküli meghódítására, a két hegymászó várhatóan öt nap alatt teljesíti a "csúcsmászó kört". Az elmúlt másfél hónapban három akklimatizációs kört teljesítettek, az utolsó alkalommal rendhagyó módon a halálzóna kezdetén, 8000 méteren éjszakáztak, ezzel felkészítették a szervezetüket a csúcs elérésére.