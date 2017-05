Nagy a baj - Veszélybe került a Föld magszéfje a globális felmelegedés miatt

2008 februárjában nyitották meg a norvégiai Spitzbergákon, Európa legészakibb pontján a globális terménymagszéfet, a Svalbard Global Seed Vaultot.A létesítményben arra az esetre gyűjtötték a legfontosabb élelmiszernövények, például a bab, rizs, gabonafélék - négyezer növényfaj kb. 420 millió magját -, hogy például atomkatasztrófák, vagy betegség okozta vészhelyzetek után újra lehessen azokat telepíteni - írja a 444.hu Idén azonban a rendkívül magas téli hőmérséklet miatt a szokásosnál jóval több az olvadékvíz a Spitzbergákon, és a víz most betört a magraktár bejárati alagútjába - írják.A magtárat úgy tervezték, hogy az emberi beavatkozás nélkil is védelmet nyútjson az ott trárolt magoknak, de most ezzel a beázással át kell gondolni a koncepciót.A magtárat birtokló norvég kormány illetékese azt mondta, ilyen fokú globális felmelegedésre, amit a valaha rögzített legmelegebb év, azaz 2016. produkált, nem számítottak a magtár építésekor.A rendkívül enyhe tél miatt annyi olvadékvíz keletkezett, hogy az betört a bejárati alagútba, és ott jéggé fagyott. Ezt a jeget a norvég kormány munkatársai feltörték, és kivitték az alagútból, így most a magvak biztonságban vannak a -18 fokos tárolási hőmérsékleten.