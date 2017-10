Megkéselték a csinos moszkvai rádiós riporternőt - fotó

Tatyjana Felgengauer - fotó: MTI

Behatolt egy férfi hétfőn az Eho Moszkvi rádió épületébe, ahol megkéselte Tatyjana Felgengauer műsorvezetőt - közölte a rádióállomás honlapján. Az újságírónőt kórházba szállították, műtéten esik át, de sebesülése nem életveszélyes. A hatóságok emberölési kísérlettel gyanúsították meg a támadót és elrendelték elmeorvosi vizsgálatatát. Sajtóértesülések szerint a gyanúsított egy georgiai születésű izraeli lakos, Borisz Gric (Boris Grits).A kormánykritikus hangvételű, de a Gazprom Media csoporthoz tartozó Eho Moszkvi munkatársai a Twitteren közölték, hogy a támadó blogot vezetett Felgengauerről, aki szerinte 2012 óta telepatikus módon zaklatta őt, az utóbbi hetekben éjjelente szexuális értelemben is. A gyanúsított állította, hogy az újságírónő befolyásolni tudja a lélegzetét és a szívverését. Sajtóértesülések szerint Gric és Felgengauer a támadást megelőzően sohasem találkozott.A rádió egy másik műsorvezetője, Olga Bicskova, aki szemtanúja volt az esetnek, azt mondta, hogy a támadó az épület bejáratánál gázsprayjel lefújta a rádióállomás egyik biztonsági őrét, majd lifttel felment az épület 14-ik emeletére, és ott torkon szúrta az újságírónőt. Mielőtt lefogták, rátámadt egy másik őrre is. A biztonsági őrök szerint a támadó nem volt ittas, de azt a benyomást keltette, hogy nem ura önmagának.