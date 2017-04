Lövöldözés Párizs központjában, egy rendőr meghalt - videó, fotók

Francia belügyminisztérium: egy rendőr halt meg a párizsi lövöldözésben



A két rendőr haláláról szóló hírek pontatlanok, a csütörtök esti párizsi lövöldözésben egy rendőr halt meg - tudatta a francia belügyminisztérium.



Pierre-Henry Brandet, a tárca szóvivője a korábbi híreket tisztázandó elmondta, hogy a meghalt rendőrön kívül még két másik egyenruhás sérült meg súlyosan. A szóvivő tudatta, hogy a támadó automata fegyvert használt. A lövöldöző személyazonosságát egyelőre nem hozták nyilvánosságra. Brandet azt mondta: egyelőre nem sikerült minden kétséget kizáróan megállapítani, hogy ki volt a támadó.



Korábban arról érkezett hír, hogy a férfit korábban szélsőségesként azonosították a hatóságok, s a lakását már csütörtök este átkutatták

Az Iszlám Állam nevű terrorszervezet jelentkezett csütörtök éjjel az este Párizsban elkövetett lövöldözés elkövetőjeként.A terrorszervezethez köthető Aamák nevű hírügynökség jelentése szerint "Abu Juszuf, az Iszlám Állam belga katonája" követte el a merényletet.A francia hatóságok egyelőre nem nevezték meg az elkövetőt, akit rendőrségi források szerint már korábban szélsőségesként azonosítottak. Az ügyben a terrorellenes ügyészség indított vizsgálatot.Lövöldözés volt csütörtök este Párizs központjában; egy rendőr életét vesztette, két másik megsebesült, a támadót "semlegesítették" - közölte a rendőrség.Egyelőre nem tudni, hogy mi volt a támadó indítéka. Az AP hírügynökségnek Johanna Primevert, a rendőrség szóvivője azt mondta: a támadó a Franklin Roosevelt metrómegállónál szolgálatot teljesítő rendőröket vette célba. Pierre-Henry Brandet, a belügyminisztérium szóvivője arról tájékoztatta a BFM TV hírtelevíziót, hogy az elkövető kiszállt egy autóból, és tüzet nyitott egy rendőrbuszra. Itt ölte meg az egyik rendőrt. Ezt követően futva próbált menekülni, és több rendőrre is rálőtt, két másik egyenruhást megsebesített, de végül a rendfenntartó erők végeztek vele. Az egyik sebesült rendőr később belehalt sérüléseibe. Brandet is azt mondta, hogy a támadó célpontjai kifejezetten a rendőrök voltak. Aláhúzta ugyanakkor, hogy a támadás körülményeit még nem sikerült megállapítani. Az ügyben a terrorellenes ügyészség indított vizsgálatot, az elkövető lakását pedig már csütörtök este átkutatták a hatóságok. Rendőrségi források szerint a lövöldöző nem volt ismeretlen a hatóságok előtt.A súlyos incidens 21 óra körül történt a francia főváros egyik kiemelt pontján, a Champs-Élysées sugárúton, a Diadalív közelében, három nappal a francia elnökválasztás első fordulója előtt, ami miatt az országban továbbra is fokozott biztonsági intézkedések vannak érvényben. A környéket lezárták. Az autósokat felszólították, hogy kerüljék el a Diadalív környékét, és engedelmeskedjenek a rendőrök utasításainak.Egy közeli étterem vezetője az AFP francia hírügynökségnek azt mondta: rövid lövöldözést halott, de sok lövés dördült, a vendégeket pedig az alagsorba menekítették.Elfogatóparancsot adtak ki a francia hatóságok csütörtök éjjel az este Párizsban elkövetett lövöldözés második gyanúsítottja ellen - jelentette a Reuters brit hírügynökség.A keresett férfi vonattal érkezett Belgiumból Franciaországba.A belügyi tárca tájékoztatása szerint a rendelkezésre álló adatok szerint egyetlen támadó volt, de lehettek tettestársai. Rendőrségi illetékesek szerint az elkövetőt korábban már szélsőségesként azonosították a hatóságok.A támadásban legalább egy rendőr meghalt, és többen megsérültek. A támadót a hatóságok tájékoztatása szerint agyonlőtték.A csütörtök esti párizsi lövöldözés körülményei terrortámadásra utalnak - nyilatkozott csütörtökön késő este Francois Hollande francia államfő.Az elnök hangsúlyozta, hogy a biztonsági erők "maximálisan éberek" lesznek, különös tekintettel az elnökválasztás e hét végi első fordulójára. Az államfő tudatta: péntek reggel összeül a biztonsági kabinet.Marine Le Pen, a radikális jobboldali Nemzeti Front elnöke és államfőjelöltje, valamint Francois Fillon, a jobbközép jelöltje a lövöldözés után bejelentette: lemondják pénteki kampányrendezvényeiket.