Közel 170 millió semmire sem jó egyfontos lapul még az embereknél

Csaknem 170 millió darab régi egyfontost még mindig nem váltottak be, noha Nagy-Britanniában már kilenc hónapja nem lehet fizetni a kerek érmével, amelyet tavaly cseréltek le a 12 szögletű új egyfontosra.



Szerdán ismertetett adatok szerint 169 millió régi egyfontos nem került még vissza a brit királyi pénzverdéhez, amely be akarja olvasztani a kerek érméket, hogy anyagukat az új egyfontosokhoz használja fel.



A régi egyfontost már csak a bankok fogadják be, jóváírják a számlatulajdonos egyenlegén.



A királyi pénzverde, a Royal Mint 138 millió darab régi egyfontost már beolvasztott, részben ezek anyagának felhasználásával készült az 1,5 milliárd darab új.



A Royal Mint szóvivőjének becslése szerint az 1,7 milliárd darab régi egyfontos 85 százalékát - hozzávetőleg 1,4 milliárd darabot - beváltották a lakosok az átmeneti időszak alatt. A becslést az 50 pennys érme 1997-1998-as lecserélését alapul véve tette.



A királyi pénzverde szerint a tizenkét szögletű új egyfontos a világ legbiztonságosabb pénzérméje. Számos olyan biztonsági elemet tartalmaz, amelyek szinte lehetetlenné teszik a hamisítást. Ezek közé tartozik egy különleges anyagzárvány, egy hologramszerű hatást keltő kép, valamint a házilagosan nem reprodukálható, mikroméretű betűkombinációk.



A régi egyfontos érméket viszonylag könnyen lehetett hamisítani, hivatalos becslések szerint minden negyvenedik hamis volt közülük.



A brit jegybank, a Bank of England teljesen megújítja a brit készpénzállományt. 2016-ban mutatták be az új ötfontost - az első polimer-alapanyagú brit bankjegyet -, tavaly pedig forgalomba került az ugyanilyen anyagból gyártott tízfontos is. Polimer-alapanyagú lesz az új húszfontos is.