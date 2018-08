Évtizedeken át molesztáltak diákokat két brit katolikus iskolában

Évtizedeken át molesztáltak diákokat két katolikus iskolában Angliában, a legfiatalabb áldozat hétéves volt - idézték brit lapok a gyerekekkel szembeni intézményi szexuális visszaéléseket vizsgáló független bizottság (IICSA) legújabb beszámolóját pénteken.



A súlyosan elmarasztaló jelentés szerint az Észak-Yorkshire grófságbeli Ampleforth és a Somerset megyei Downside iskolában több mint negyven éven át voltak kiszolgáltatva a tanulók szexuális erőszaknak, mert az intézmények fontosabbnak tartották a hírnevük, mint a gyerekek védelmét. Mindkét iskola bencés rendi.



A testület többek közt az áldozatok tanúvallomására alapozta állításait. Úgy vélekedett, hogy a két iskolában elfogadott volt a szexuális erőszak. Az elkövetők közül pedig sokan nem is titkolták szexuális érdeklődésüket a gyerekek előtt, voltak, akiket iskolatársaik szeme láttára molesztáltak.



A vádak az 1960-as évekig nyúlnak vissza, és a zaklatás-erőszak széles spektrumát fedik le a jelentés szerint. Egyes eseteknek szadista karaktere is volt.



A bizottság elnöke, Alexis Jay felhívta a figyelmet arra, hogy az iskolák évtizedeken át mindent megtettek, hogy visszatartsák a gyerekek bántalmazásával kapcsolatos információkat a rendőrségtől és a szociális szolgálatoktól. Sőt, mindkét intézmény azon volt, hogy eltussolja a vádakat, még az ilyen jellegű bűncselekmények megelőzését szolgáló szabályok 2001-es bevezetése után is. A somerseti iskola egyik igazgatója például elégette a visszaélésekről szóló dokumentumokat.



Az évek során összesen tíz embert, köztük szerzeteseket részesítettek figyelmeztetésben vagy ítéltek el. A jelentés szerint azonban ennél jóval nagyobb mértékűek voltak a visszaélések.



Az Angliában és Walesben illetékes bizottság felállítását még belügyminiszterként rendelte el 2014-ben Theresa May jelenlegi brit kormányfő.